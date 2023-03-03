UFC 285. Рахмонов рвется к титульному поединку!

Утром 5 марта вся страна будет наблюдать за поединками в рамках UFC 285, в которых пройдет долгожданный бой нашего непобежденного Шавката Рахмонова. Казахстанец будет драться против интересного соперника в лице Джеффа Нила (15-4). В карде будут участвовать еще несколько именитых спортсменов. Мы же постараемся понять, кто действительно является фаворитом в своих встречах.

Шавкат Рахмонов - Джефф Нил

Самым интересным для казахстанских любителей смешанных единоборств точно будет бой нашего именитого спортсмена Шавката Рахмонова. Непобежденный казах встретит сопротивление Джеффа Нила, который занимает 6-е место в полусреднем весе. Шавкат находится ниже по рейтингу, но это явно не учитывается аналитиками. Рахмонов провел всего 4 боя в UFC, завершив все досрочно. 1XBET считает, что очередной бой может быть окончен до истечения основного времени за 1.38. Добыть вакантный поединок за пояс можно будет после убедительной победы над американцем. У Джеффа данный бой будет четвертым за последние три года, в которых Нил дважды победил и единожды проиграл. Кстати, проиграл он Нейлу Магни. Шавкат побеждал Магни удушающим приемом в своем последнем бою. Все расклады таковы, что у Нила мало шансов против нашего соотечественника. Довольно щедрые 1.16 коэффициентов выдали аналитики компании 1XBET, в то время как на американца можно совершить ставку с коэффициентом 5.05. Но смешанные единоборства, как и, в принципе, весь спорт, основан на истечении различных обстоятельств. Какое-то неверное решение или один пропущенный удар - бой будет проигран.

Валентина Шевченко - Алекса Грассо

Титульный бой проведут в женском разряде в наилегчайшем весе Алекса Грассо из Мексики и одна из лучших девушек-бойцов современности - кыргызская спортсменка Валентина Шевченко. Представительница Кыргызстана является явным фаворитом встречи, на ее победу аналитики дают какие-то 1.12 коэффициента. Оно и не удивительно. Чемпионка дивизиона наилегчайшего веса умеет и бороться, и вести бой в стойке. Касательно мексиканской спортсменки можно сказать, что она проигрывает практически по всем показателям Валентине. Алекса выпускает большее количество ударов в среднем, нежели это делает Шевченко. Но процент успешных и критических попаданий у представительницы Кыргызстана превышает показатели Грассо. В грэпплинге мексиканская спортсменка также уступает Валентине, но незначительно. Предполагаем, что бой не продлится все запланированное время и будет окончен по истечении одного-двух раундов и, вероятнее всего, техническим нокаутом. На данный исход аналитики компании 1XBET отдают 3.1 коэффициента.

Джон Джонс - Сирил Ган

Легендарный дебошир Джон Джонс проводил свой последний бой в UFC в далеком 2020 году. Спустя три года он возвращается и начинает свое очередное похождение в лучшем промоушене мира с титульного боя, чтобы вернуть свой потерянный пояс из-за разных дисквалификаций. Никто не знает, в какой форме сейчас находится Bones. Не задавит ли его отсутствие практики на профессиональной арене? Сирил Ган менее “хайповый” персонаж, по сравнению с Джоном. Французский атлет имеет статистику в 11 побед и одно поражение, которое было получено год назад в поединке за титул чемпиона в тяжелом весе против Франсиса Нганну. Данный бой крайне интересный. Сможет ли долго не выступавший Джонс одолеть крепкого Гана? Аналитики считают, что сможет. Коэффициент на его победу в бою составляет 1.61. 1XBET отдает почтение Сирилу, но он очевидный андердог данного поединка - 2.33.

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