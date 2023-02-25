Супер матчи выходных! Расклады от аналитиков 1XBET

Последние выходные зимы порадуют нас очень крутыми матчами во всех чемпионатах и даже подарят финал одного из турниров. Мы постараемся предоставить вам некоторую информацию и дать прогноз на предстоящие поединки в Ла Лиге, Бундеслиге, АПЛ и Кубке английской лиги.

"Атлетико" - "Реал" (25 февраля в 23:30)

В субботу нас ждет настоящий футбольный праздник - дерби Мадрида, в котором встретятся две великие команды - "Атлетико" и "Реал".

В этот раз "Атлетико Мадрид" едет к "Реал Мадриду" в качестве гостей, и это обещает стать незабываемым противостоянием. Последние встречи этих команд были насыщенными и драматическими. Команды играют в чехарду. То победу одерживает "Реал", то "Атлетико", то ничья. В прошлый раз "Атлетико" уступил "Реалу" со счетом 3:1 в дополнительном времени, но это было в прошлом месяце. За февраль "королевский" клуб отыграл множество игр, в которых очень сильно преуспел. "Матрасники" конечно не могут похвастаться стабильностью в этом розыгрыше Ла Лиги, да и в сезоне в целом. Команда бесславно вылетела из Лиги чемпионов, отдала множество очков в Чемпионате и ведет борьбу за "выживание" за зону ЛЧ.

Нынешний матч представляет собой более интересную и неопределенную ситуацию, так как обе команды показывают стабильную игру в последнее время.

"Атлетико Мадрид", как всегда, играет очень жестко и физически, а "Реал" нацелен на максимально результативную игру. Многие футбольные эксперты считают, что эта игра будет крайне непредсказуемой и зрелищной. Ждем массу ярких моментов и эмоций, которые, безусловно, подарят нам эти две великие команды. Кто же станет победителем этого матча - "Атлетико" или "Реал"? Мы же поставим на то, что "Реал Мадрид" одержит победу в данном противостоянии. Домашний матч команда должна провести на кураже, ведь эпохальный матч против "Ливерпуля" должен дать "сливочным" понять, что побеждать они умеют в любой ситуации, против кого угодно.

Прогноз:

Победа "Реал Мадрида" - 1.85

"Бавария Мюнхен" – "Унион Берлин" (26 февраля в 22:30)

Матч за первую строчку в Бундеслиге! Кто ожидал такой прыти он берлинской команды? Вероятно только фанаты "Униона". То какую кампанию проводит этот клуб - невероятно! "Унион", "Бавария", "Боруссия Дортмунд" - три претендента на титул в этом сезоне. У трех клубов имеется 43 очка в активе и терять драгоценные баллы нельзя никому.

Оба коллектива прекрасно проводят последние встречи. "Бавария" проиграла последнюю игру против "Боруссии" из Менхенгладбаха, но зато без особых усилий был побежден "ПСЖ" в Лиге Чемпионов. Берлинцы победили грозный "Аякс" со счетом 3-1, продлив серию без поражений до 9 матчей. Мы считаем, что команды вновь сыграют вничью, как это было в сентябре 2022 года. Вероятно ничья будет боевая с забитыми 2-4 голами.

Прогноз:

Ничья - 5.8

"Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Юнайтед" (26 февраля в 22:30)

Пока в Германии будет решаться кто займет первую строчку, в Англии нас ожидает невероятный матч за титул. Да, кто-то скажет, что Кубок английской диги не важный турнир. Сравнивая с АПЛ, Лигой чемпионов, Лигой Европы, мы согласимся с этим. Но это все равно битва за трофей! По игре с первых минут будет ясно кому этот трофей нужнее. Предполагаем, что "Ньюкаслу". Обе команды удивляют в этом сезоне, в частности "сороки". Говоря о них стоит отметить, что команда очень часто играет вничью, выстаивая прочные оборонительные редуты перед своими воротами. "МЮ" же удивляет тем, как коллектив пересобрался после невыразительного начала сезона, а последние матчи против очень сильной "Барселоны" и вовсе должны внушать страх в любого противника. Обе команды подходят к матчу в оптимальных составах, но "красные дьяволы" считаются фаворитом финала. Наш прогноз весьма простой - проход "Манчестер Юнайтед". Мы верим в первый трофей Тен Хага во главе английского гранда.

Прогноз:

Обладатель Кубка "Манчестер Юнайтед" – 1.63

"Челси" - "Тоттенхэм" (26 февраля в 19:30)

В 25-м туре АПЛ на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" состоится захватывающий матч между лондонскими грандами - "Челси" и "Тоттенхэмом". Обе команды находятся в не нормальной для себя форме и готовы побороться за такую нужную победу в этом престижном дерби.

"Синие" будут полагаться на свою оборону, возглавляемую защитником Тиаго Силвой, а также на атакующую линию, которая возглавляется немецким нападающим Каем Хавертцом. "Шпоры" же выступят с агрессивной и динамичной игрой, руководимый своим вечно молодым главным тренером Антонио Конте. Для итальянского тренера это противостояние будет являться особенным. Его все еще любят болельщики и настрой у "Тоттенхэма" ожидается хороший.

Ожидается, что зрители увидят зрелищный и яркий футбол, поскольку обе команды настроены на победу и готовы продемонстрировать свои лучшие качества на поле. Кто же станет победителем в этой эпичной битве лондонских клубов? По мнению аналитиков 1XBET фаворитом встречи считаются хозяева поля, пусть и с небольшим перевесом. Учитывая форму "синих" в последнее время, мы бы не советовали выбирать "Челси". "Тоттенхэм" тоже не может похвастаться стабильностью результатов, но ставка на "шпор" выглядит более проходной в данный момент.

Прогноз:

Победа "Тоттенхэма" - 2.58