SD Family: Медийная футбольная лига, первые результаты и конфликт с фаворитами турнира

Блогерский футбол активно развивается и набирает больше участников и болельщиков. Одним из главных собраний звездных футболистов является Медийная футбольная лига, которая проходит в России. Это уникальный футбольный influencer-проект, который объединяет самых ярких представителей индустрии спорта, развлечений, музыки и искусства.

В турнире выступают 10 клубов, к которым недавно присоединилась и казахстанская команда - SD FAMILY и партнерами которых является главный спонсор спортивных эмоций 1XBET. Таким образом, коллектив Дидара Сыдыкбека стал единственной командой в истории отечественного футбола, приглашенной играть в Медийную футбольную лигу.

Помимо SD, в лиге выступают такие популярные команды, как 2Drots, Reality, НаСпорте, команда МАТЧ ТВ и другие.

Казахстанский коллектив уже успел удивить многих в этой лиге: была обыграна команда Reality - 3:1, а в матче с главными фаворитами 2Drots, "семья" сыграла вничью со счетом 1:1. Команда из России имеет огромную фан-базу, только в YouTube за ней наблюдают свыше трех миллионов поклонников, а в Instagram и VK - больше 460 000 подписчиков.

SD тоже очень активен в социальных сетях. Надеемся, что такие результаты команды совсем скоро привлекут новую аудиторию и увеличат фан-базу команды не только в Казахстане.

Что касается крайнего матча c 2Drots, то он получился ярким и напряженным. В ходе встречи двух лидирующих команд России и Казахстана, за которой наблюдало свыше 300 тысяч зрителей, что является рекордом блогерского футбола, было немало стычек и борьбы. Эти моменты переросли в небольшой конфликт, который вызвал резонанс и интерес в социальных сетях у всех любителей футбола.

Сразу после матча в Instagram на странице SD FAMILY появилось видео, на котором главный игрок 2Drots Некит нелицеприятно отзывался о соперниках. Капитан SD Дидар в послематчевом интервью прокомментировал этот момент:

"Мы приехали за результатом. Если бы нам нужна была красивая игра, то мы бы играли. Нам турнирная таблица не позволяет играть в красивый футбол - нам нужен результат. SD сыграл с 2Drots вничью. Пускай люди что хотят, то и говорят", - заключил Сыдыкбек, на что согласился интервьюер и похвалил клуб за игру.

Отметим, что конфликт уже исчерпан и команды готовятся к новому туру, который обещает быть еще жарче и интереснее. Желаем успехов казахстанской команде!

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