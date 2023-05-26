"Ролан Гаррос-2023": Кто победит?

Уже скоро начинается второй турнир "Большого шлема" - "Ролан Гаррос-2023".

Грунтовые корты Парижа успели испытать на себе игры квалификационного раунда и начиная с воскресенья они примут игры основного этапа турнира.

Уже известны все участники и можно подумать, кто является претендентом на титул чемпиона.

Начнем, наверное, с самого главного теннисиста на данный момент. Карлос Алькарас - первая ракетка мира и "второй Надаль". 20-летний спортсмен заслуживает особого внимания. Как и его соотечественник в лице Рафаэля Надаля, Алькарас невероятно силен на грунтовых поверхностях. Именно его аналитики компании 1XBET считают самым главным фаворитом предстоящей гонки за "Большим шлемом". Коэффициент на его победу на "Ролан Гаррос" составляет 2.3. Стоит отметить лишь один факт, который может помешать ему победить - испанец удивительно травматичен для своих лет. Алькарасу очень мешают постоянные повреждения. Из-за них ему пришлось пропустить открытый чемпионат Австралии, который в итоге выиграл серб Новак Джокович.

Кстати, о Джоковиче. "Ноле", в отличие от испанца, начинает сдавать с каждым турниром. Сенсационные ранее поражения от молодых ребят уже не кажутся таковыми. Возраст не щадит никого. За последнее время виден явный спад в игре лучшего теннисиста планеты. Вероятно, что теряется былая мотивация, появляются травмы и проблемы в важные моменты. Но, с возрастом приходит опыт, которого у Новака не занимать. Именно серба считают вторым фаворитом на победу в турнире с коэффициентом 3.

Хотелось бы отметить еще двух прекрасных спортсменов. Финалисты римского турнира, прошедшего на прошлой неделе - Медведев и Руне.

Россиянин очень плохо показывает себя на грунте, но умудрился выиграть свой первый земляной чемпионат. Соперник Даниила - норвежец Хольгер Руне из молодого парня-новичка превратился в серьезного соперника для любого своего противника. Коэффициенты на Медведева и Руне - 9 и 8.7 соответственно.

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