Как прошла самая большая трансляция финала Лиги чемпионов?

Компания 1XBET славится своей любовью к проведению ярких и запоминающихся мероприятий. Уже не в первый раз, когда главный спонсор спортивных эмоций устраивает невероятный просмотр матча, куда приходит большое количество людей!

В этот раз жители и гости прекрасного города Актау смогли увидеть финальную баталию между "Манчестер Сити" и "Интером" в стенах "Мангыстау Арены". В районе 5 000 человек наблюдало за решающей встречей команд, а перед матчем всю аудиторию развлекал непревзойденный Qarakesek. Для всех желающих были организованы интересные активности, работающие в течение всего вечера! Абсолютно каждый посетитель этого большого мероприятия становился участником розыгрыша ценных призов, в том числе и Sony Playstation 5.

"Мы очень любим Актау! Абсолютно всегда с большим удовольствием приезжаем в город и знаем, что мероприятие пройдет прекрасно. Одни из самых позитивных фанатов находятся именно здесь. То, какие эмоции испытывает публика - не передать словами!", - отмечают организаторы просмотра от 1XBET.

Самый большой просмотр был организован в южной столице. Праздник футбола ожидал алматинцев в Музее кино им. Ш. Айманова, где в двух павильонах были выставлены огромные экраны. Но не одним футболом развлекали фанатов лучшей игры с мячом. Весь вечер для гостей мероприятия работал всеми известный Данияр Джумадилов. Множество различных конкурсов, лазерное шоу, интересные спортивные активности - все это ждало посетителей "Казахфильма". Вишенкой на торте стали концерты ярчайших звезд казахстанской и мировой сцены. Сначала своими хитами порадовал Truwer, а после все смогли потанцевать под любимые треки V S X V PRiNCE. Заключением вечера стал финальный матч Лиги чемпионов, который приковал внимание более 6 000 человек. Организаторы не могли оставить людей без розыгрышей. Стали известны обладатели iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, Sony PS5 и смарт часов от Samsung. Уже сейчас Вы можете ознакомиться с кратким отчетом о мероприятии, которые подготовили блогеры совместно с 1XBET.

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