Лучшие матчи выходных. Мнение экспертов 1XBET

Матчи сборных своевременно уходят на паузу, и футбольный мир возвращается в клубное русло. Топовые чемпионаты порадуют важными дерби, но главная заруба этих выходных ожидается в КПЛ. Компания 1XBET предлагает пробежаться по ключевым событиям предстоящего уикенда.

Кайрат – Актобе, 14 сентября, 17:00

Безусловно, эту игру ждут все любители казахстанского футбола. Причин несколько: главное дерби КПЛ и сохраняющаяся интрига в борьбе за чемпионство. "Кайрат" в этом сезоне разрывается между выступлениями в Лиге чемпионов и конкуренцией с "Астаной" в КПЛ, а "Тобол" по-прежнему не сбавляет темп. Ранее алматинцы уже обыгрывали актюбинцев, но сейчас ситуация иная: команда устала от еврокубковой гонки, а впереди самый дальний перелёт в истории Лиги чемпионов (Алматы – Лиссабон). "Актобе", к сожалению, отказался переносить матч на день раньше, что может привести к нежелательным кадровым потерям у "Кайрата".

Прогноз от 1XBET: ничья. "Кайрат" должен расставить приоритеты и не рисковать ведущими игроками. В дерби традиционно много борьбы, и алматинцам важно сохранить силы. "Актобе" же всегда настраивается на эту встречу с особым азартом, чтобы порадовать своих болельщиков.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед, 14 сентября, 20:30

Навряд ли кто-то верит в успех "красных дьяволов" в этом матче. "МЮ" ужасно начал сезон: проигрывал не только в АПЛ, но и вылетел из Кубка лиги от команды четвёртого дивизиона. "Сити" играет дома при поддержке родных трибун, но и у команды Гвардиолы хватает проблем: сезон начался с череды травм. Единственный позитив – великолепная форма Эрлинга Холанда, проявившаяся в играх за сборную.

Прогноз от 1XBET: гол Холанда. Эрлинг наверняка забьёт, возможно даже не один. К несчастью для фанатов "МЮ", сейчас команда не конкурентоспособна в матчах против "МС".

Ювентус – Интер, 13 сентября, 21:00

Главное событие уикенда состоится в Италии: в субботний вечер сойдутся два претендента на титул Серии А. "Ювентус" постепенно возвращает былой статус, вновь борясь за чемпионство. "Интер" же переживает стадию перестройки после ухода главного тренера. В последнем туре миланцы сенсационно уступили "Удинезе", что пошатнуло уверенность болельщиков. Но "Дерби Италии" всегда особенное – пройти мимо такой игры невозможно.

Прогноз от 1XBET: победа "Ювентуса" и тотал меньше 2,5. Игра должна получиться равной, но перестройка "Интера", скорее всего, даст о себе знать уже сейчас. "Юве" заряжен на успех: команда выиграла две встречи в Серии А и постарается закрепить результат перед стартом в Лиге чемпионов.

