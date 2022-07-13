12 июля в городе Джакарта (Индонезия) стартовал 30-й юбилейный розыгрыш Кубка Азии по баскетболу. Турнир продлится до 24 июля.

За континентальное первенство будут бороться 16 команд. По итогам жеребьевки, национальная сборная Казахстана попала в группу "С" вместе с Ираном, Японией и Сирией. "Степные волки" расположились на втором месте отборочного турнира, выиграв четыре игры из шести. На первом - Иордания.

Отметим, что предыдущими чемпионами Кубка Азии является сборная Австралии. Они выиграли в 2017 году и считаются одними из фаворитов в этом сезоне.

Что касается "Степных волков", в Кубке они стартуют сегодня, 13 июля, в 16:30 по времени Нур-Султана. Их первыми противниками будет сборная Японии. Фаворитами в этой игре являются японцы, на их победу коэффициент составляет - 1.2, на сборную Казахстана – 4.98.

Отметим, что за 2022 год сборная Япония сыграла четыре раза, в которых выиграла две встречи и столько же проиграла. Средний набор очков в победных играх составил 82,5. В то время как в проигранных встречах 58 очков.

Индивидуальный тотал Японии 82,5 Б с коэффициентом - 2.93, а то что наберут меньше -1.34.

"Степные волки" за календарный год сыграли также четыре встречи, в которых проиграли лишь однажды и выиграли в трех играх. Среднее количество очков, набранных в победных встречах, составило 78.6. В проигранной игре против Бахрейна они заработали 51 очко. Компания 1XBET предлагает выбрать наберет ли сборная Казахстана 67.5 очков за 1.78 и то, что не наберет за 1.8.

Стоит отметить, что в этом году Азиатская федерация баскетбола оценила нашу сборную и объявила "Степных волков" лидерами в "рейтинге силы". В тройке также присутствуют сборные Иордании и Австралии.

Давайте поддержим нашу сборную и будем болеть за своих фаворитов вместе! Мы верим, что команда новоиспеченного тренера Киселева одержит победу и проявит себя лучшим образом!

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