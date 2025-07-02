Кто победит на Клубном Чемпионате Мира?

Яркий турнир пошел к своей кульминации. В четвертьфиналах нас ожидает мощное противостояние европейских грандов, бразильских вундеркиндов и арабских мечтателей.

Компания 1XBET предлагает разобраться в 4 матчах четвертьфиналов КЧМ и дать прогноз на результаты.

Флуминенсе - Аль-Хиляль 05.07.2025 00:00

Начинает 1/4 КЧМ матч, который никто не ждал. Бразильцы с самым старым составом на турнире выбили "Интер", а арабские парни были сильнее в мощной перестрелке против "Манчестер Сити". К этому матчу коллективы подходят как абсолютно равные по силе соперники. Однако, небольшое преимущество имеется у "Аль-Хиляля".

Прогноз от 1XBET: Проход "Флуминенсе". Да, фаворитом на проход является представитель Чемпионата Саудовской Аравии, однако, опыт и мастерство бразильцев покоряет сердца. Именно на их проход надеются аналитики 1XBET.

Палмейрас - Челси 05.07.2025 06:00

Первый игровой день четвертьфиналов закрывает интересная встреча между бразильским "Палмейрасом" и лондонским "Челси". Англичанам повезло с сеткой, ведь они единственные представители Европы со своей части турнира. Все благодаря второму месту в группе. Был ли это план тренерского штаба? Мы никогда не узнаем. "Палмейрас" же не показал чего-то невероятного в группе, а в первом матче плей-офф еле как прошел "Ботафого".

Прогноз от 1XBET: Инд.тотал 2 - 2.5Б. "Челси" разгоняется по ходу турнира. Забивать начал даже Нкунку. После пятичасового матча с "Бенфикой" лондонцы точно должны были поймать кураж.

ПСЖ - Бавария 05.07.2025 21:00

А вот это уже интересный матч, в котором сойдутся два европейских коллектива. Да еще и какие… Вездесущая "Бавария" и такой же мощный ПСЖ могли бы стать финалистами турнира, но "баварцы" заняли второе место в группе, пропустив "Бенфику". И французы, и немцы, без труда выиграли свои первые игры в плей-офф, забив по 4 гола своим оппонентам.

Прогноз от 1XBET: Тотал матча 1М. Учитывая предыдущую их встречу, кажется, что матч закончится 0:0 или 1:0 в чью-то пользу.

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд 06.07.2025 01:00

Заключением четвертьфинального этапа станет повторение финала ЛЧ двухлетней давности. Смогут ли "шмели" пошуметь и заставить понервничать "Реал"? По мнению экспертов - нет. Слишком большой разрыв в котировках на матч подсказывает, что фаворитом с 4-хкратным преимуществом являются испанцы. К тому же, "Боруссия" хоть и вышла из группы, но провела матчи с нервными концовками, в отличие от "сливочных", которые довольно ярко провели две крайние встречи, забив 6 голов.

Прогноз от 1XBET: Победа "Реал Мадрид". Все карты складываются таким образом, что испанцы победят в этом матче. А пока есть хорошие коэффициенты на их успех - надо забирать.

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