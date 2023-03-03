"Кайрат" и 1XBET вступают в новый сезон

Новый сезон - старые цели! Футбольный клуб "Кайрат" начинает новый сезон в эти выходные. В первый день весны на базе ФК "Кайрат" состоялась презентация команды на 2023 год. Во время презентации руководством была представлена стратегия клуба, а также поставлены задачи на предстоящий сезон, включая ставку на игроков, выросших в футбольной школе "Кайрат", и стремление достичь лучших результатов. Были приглашены представители спонсоров - Юрий Матиюн (1XBET) и Ануар Омарбеков ("КНК Кемикал").

"Футбольный клуб "Кайрат" и компания 1XBET уже несколько лет сотрудничают в рамках партнерской программы. Мы надеемся, что сотрудничество является взаимовыгодным для обеих сторон", - дал комментарий представитель компании 1XBET Юрий Матиюн. - "История "Кайрата" берет свое начало в 1954 году, когда была создана данная команда. С тех пор клуб прошел долгий путь развития и стал одним из самых известных и уважаемых футбольных клубов в Казахстане. Сегодня "Кайрат" является одним из лидеров казахстанского футбола, выиграв множество национальных титулов и соревнований. Клуб имеет огромную армию поклонников, которые поддерживают его на каждом матче. Наше партнерство является эксклюзивным в рамках чемпионата Казахстана и мы горды, что являемся частью проекта!".

После этого зрителям были показаны составы команды на сезон 2023 года, которые включали новых игроков: защитника из Израиля Офри Арада, российского полузащитника Дмитрия Сергеева, а также Мираса Кобеева и Александра Мрынского, переведенных из команды "Кайрат-Жастар".

Первый матч в рамках нового сезона премьер-лиги ФК "Кайрат" проведен на своем поле против команды "Атырау"! Матч пройдет в воскресенье, 5 марта, и стартует в 17:00. В перерыве встречи выступит специальный гость - известный казахстанский исполнитель M'Dee.