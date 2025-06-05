Главный бой лета в UFC

В ночь с 7 на 8 июня 2025 года состоится главный бой турнира UFC 316 - титульный реванш в легчайшем весе между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и бывшим обладателем пояса Шоном О’Мэлли. Их первая встреча в сентябре 2024 года завершилась победой Двалишвили единогласным решением судей, что стало неожиданностью для многих поклонников американца.

Эксперты компании 1XBET провели анализ бойцов и дали небольшой прогноз на поединок за титул чемпиона UFC.

Грузинский боец известен своей выносливостью, агрессивным стилем и выдающимися навыками борьбы. В первом поединке с О’Мэлли он доминировал благодаря постоянному прессингу и успешным тейкдаунам, что позволило ему контролировать ход боя и завоевать чемпионский пояс. Двалишвили уже успел защитить его в бою с Умаром Нурмагомедовым.

"Сахарок" же обладает яркой ударной техникой, отличной работой ног и нестандартным стилем ведения боя. Однако в первом поединке с Двалишвили он столкнулся с трудностями в борьбе и не смог навязать свой темп.

В преддверии реванша О’Мэлли заявил, что готов удивить соперника и продемонстрировать улучшенную версию себя. Он подчеркнул, что победа над Двалишвили для него важнее, чем возвращение титула. Получится ли нокаутировать непробиваемого грузина?

1XBET считает, что фаворитом будет Мераб, почти с трехкратным преимуществом над О’Мэлли.

Эксперты 1XBET отмечают, что ключевым фактором будет способность О’Мэлли справиться с борьбой Двалишвили и удерживать бой в стойке, где у него есть преимущество в ударной технике. С другой стороны, если Двалишвили сможет навязать свой стиль и контролировать бой в партере, он имеет высокие шансы на победу.

Прогноз: Победа Шона О’Мэлли. Вероятнее всего у американца будет план против грэплинга Мераба и нокаутирующая мощь его рук даст плоды.