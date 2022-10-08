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Где смотреть решающие матчи АТР 500 Astana Open?

Новости спорта Букмекеры 1xbet.kz
Сегодня 10:14
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Столица Казахстана принимает крупнейший в своей истории теннисный турнир - ATP 500, который гордо называется Astana Open. Прохладная погода не стала помехой для именитых теннисистов, ведь их ожидали горячие встречи друг с другом и все матчи проходят на комфортабельных закрытых кортах Астаны. Жители и гости столицы с нетерпением ждали турнир, все билеты были выкуплены на несколько дней до начала соревнования. Вот что значит - большой теннис в Казахстане!

Компания 1XBET не могла пройти мимо легендарного события и выступила спонсором трансляции ATP 500 на телеканале Qazsporttv.kz и Insporttv.kz.

"Мы хотим, чтобы каждый казахстанец, вне зависимости от его места жительства, мог прикоснуться к грандиозному празднику спорта. Благодаря своему партнеру - Федерации тенниса Казахстана, 1XBET смогла осуществить данную задачу", - говорят представители компании.

Жаркие баталии, необыкновенная атмосфера и неожиданные результаты – все это охарактеризовывает первый большой турнир в столице и компания 1XBET рада стать частью этого.

Также на сайте и приложении букмекерской компании 1XBET, после регистрации, любой желающий может увидеть трансляции финальных захватывающих матчей и поддержать своего фаворита!

Болейте за своих вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!

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Метки:
ATP Джокович Новак

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