Где посмотреть финал Лиги чемпионов-2023?

Спонсор спортивных эмоций 1XBET объявляют о запуске футбольных фестивалей, посвященных финалу Лиги чемпионов 1X Fan Fest. Три города - три праздника спорта! Алматы, Актау и Шымкент, ждите большие трансляции финала. Уже 10 июня компания 1XBET проведет незабываемый просмотр главного матча года. Ожидается, что эти фан-зоны станут пиком спортивных мероприятий в стране, и поклонники смогут испытать незабываемые эмоции от футбольного праздника. Фан-зоны 1X Fan Fest расположатся на территории больших площадок - "Мангыстау Арена" в городе Актау (33-й микрорайон, 27), СК "БИИК" в городе Шымкент (мкр. Тассай, ул. Аксумбе, 440) и Музей кино имени Ш. Айманова в городе Алматы (проспект Аль-Фараби, 176).

Организаторы футбольного фестиваля 1X Fan Fest подготовили впечатляющую программу, которая обеспечит футбольным фанатам множество развлечений. Во-первых, посетители смогут насладиться прямой трансляцией финального матча Лиги чемпионов, который будет показан на огромных экранах с высоким разрешением, создавая невероятную атмосферу и напряжение, характерное для этого престижного спортивного события.

Но, футбол - это только начало! С самого начала и до конца мероприятий всех желающих будет ожидать множество активностей. Также гостей фан-зон ожидают концерты популярных артистов поп и рэп сцены Казахстана. Город Актау навестит Qarakesek, в Шымкенте свои концерты дадут Hiro и De Lacure, а зрителей из Алматы порадуют своими выступлениями Truwer и V $ X V PRiNCE.

"Мы стремимся создать незабываемое и захватывающее пространство для футбольных фанатов, которое позволит им ощутить атмосферу Лиги чемпионов. Именно поэтому мы на постоянной основе проводим футбольные фестивали в разных городах Республики. Желаем всем приятного просмотра и времяпрепровождения!", - отмечают представители 1XBET.

Официальное открытие фан-зон Лиги чемпионов-2023 в Актау и Шымкенте состоится 10 июня 2023 в 20:00 по местному времени. Алматинских зрителей ожидают в 19:00.

В городах Актау и Шымкент будет работать бесплатный трансфер на фан зону. Детальная информация о трансфере в городах Актау и Шымкент, расписание работы фан зоны и больше информации о мероприятии на сайте https://1xcupfanfest.com/