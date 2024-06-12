Фаворит ЕВРО 2024 известен

14 июня начинается самый престижный европейский турнир. Да, мы не о Лиге Чемпионов. В этот раз на поля немецких стадионов приезжают лучшие сборные старого света. 24 коллектива сразятся за звание сильнейшей футбольной страны Европы. Кто же является главным фаворитом на победу в турнире?

Группа А.

Хозяйка чемпионата Германия встретится с не самыми сильными, но крайне крепкими командами из Швейцарии, Венгрии и Шотландии. Фаворитом в группе, конечно же, является немецкая дружина. Выход из группы был оценен 1.35. Компания 1xBet также считает, что со второго места выйдет Швейцария, за 2.55. Не стоит забывать, что третье место в группе также даёт право на выход дальше. На третье место аналитики 1xBet поставили Венгрию.

Группа B.

Одна из самых титулованных сборных современности - Испания. Команда попала в “группу смерти”. Компанию им составили коллективы из Италии, Хорватии и Албании. Компания 1xBet считает, что Испании фавориты в своей четверке - 1.83. Второе место за Италией - 2.6. Третье место застолбили за собой балканские парни из Хорватии с коэффициентом 2.36. Албанцы выступят хуже всех и коэффициент на их 4-ое место составил 1.32.

Группа С.

Самая неоднозначная группа собралась у англичан. Да, Англия - вечный фаворит любого турнира. Коэффициент 1xBet на их первую строчку в группе составил какие-то 1.35. А вот второе и третьи места довольно ровные. Фаворитом на второе место является Дания с коэффициентом 2.5, сербов можно забрать за 3.7. Третье место отдают Сербии за 2.6, а датчане 3.3. Словенская дружина главный аутсайдер. 1xBet оценивает шансы на завоевание 4-ой строчки за - 1.85.

Группа D.

Французы мчатся к победе в чемпионате, ведь они не выигрывали важнейший европейский турнир уже более 20 лет. Коллективу Киллиана Мбаппе составила компанию грозная сборная Нидерландов. Голландцы имеют сильный состав и готовы побороться за первую строчку с французами. Коэффициенты за первое место в группе: Франция - 1.55, Нидерланды - 3.8. А котировки на вторую строчку: Франция- 3.3, Нидерланды - 2.6. Австрия и Польша явные аутсайдеры группы D, но верят больше в австрийцев, отдавая им шансы на выход с третьей позиции за 2.65. Польша на четвертом месте за 1.88.

Группа E.

Кто является неудачником всех последним международных турниров? Конечно же Бельгия. Страна, которая имела крутое поколение игроков не смогла ничего добиться ни на кубке Европы, ни на чемпионате Мира. В этот раз бельгийцы попали в группу с Украиной, Румынией и Словакией. Фаворит - Бельгия, с коэффициентом 1.47 от 1xBet. Второе место отдают сборной Украины за 2.89. Третье место прогнозируют прекрасным румынам за 2.85. Словакия, которая не может похвастаться интересными игроками и игрой аутсайдер группы - коэффициент на их 4-ую позицию составил 2.6.

Группа F.

Заключительная четверка - Португалия, Турция, Чехия и Грузия. Роналду и Пепе идут в последний поход за международным трофеем. Понятное дело, что поколение португальцев сейчас невероятное и нельзя не считать их главными фаворитами группы на выход. 1xBet оценил их успех в группе в 1.42. Второе место отдают Турции. Турецкий коллектив заслужил целых 2.6 коэффициента на “серебро”. По мнению букмекера 3-ья строчка останется за чехами - 2.8. А дебютанты турнира, сборная Грузии, - аутсайдер группы с коэффициентом на четвертую строчку 1.62.

В целом, страсти в группах будут расти из игры в игру. Советуем присмотреться к группам B и E. Самые равные коэффициенты на выходы сборных из своих групп.

Главным же фаворитом турнира является Англия. Коэффициент на их успех составил - 4.2. Несмотря на то, что многие обыватели считают, что именно Франция станет чемпионом, аналитики компании 1xBet видят их вторыми в борьбе за чемпионство. Коэффициент на их триумф составил 4.95. А на домашнее чемпионство Германии 1xBet даёт щедрые 6.5 коэффициента.

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