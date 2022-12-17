Аргентина - Франция: кто поднимет заветный кубок над головой?

В это воскресенье весь мир с замиранием сердца будет следить за главным футбольным матчем четырехлетия, который пройдет в Катаре.

18 декабря Аргентина встретится с Францией на стадионе "Лусаил Айконик". Последний раз команды Месси и Мбаппе пересекались на прошлом чемпионате мира в 2018 году. Тогда французы победили на стадии 1/8 финала со счетом 4:3.

Учитывая этот результат и общий уровень обоих коллективов, любители игры номер один могут ожидать захватывающий матч с большим обилием голов.

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