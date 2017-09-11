До боя Головкин - Альварес осталось 4 дня. Последние новости

Специальный дайджест от Vesti.kz.

16 сентября в Лас-Вегасе чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) встретится с самым главным соперником в своей карьере мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).



Каждый день Vesti.kz будут знакомить с последними новостями о поединке в специальном дайджесте, новый выпуск которого перед вами.



1. До сих пор актуальна тема объединения всех титулов в среднем весе. И наверняка ее начнут активно обсуждать после поединка Головкин - Альварес. В этот же день, 16 сентября, британец Билли Джо Сондерс проведет защиту титула WBO против американца Вилли Монро-младшего. И уже сейчас промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен заявил о том, что хочет следующий поединок подопечного организовать с победителем битвы в Лас-Вегасе. Кроме того, он отметил время проведения - декабрь этого года.



2. Абель Санчес, тренер казахстанского боксера, сообщил о своей радости относительно того, что Головкин не стал проводить бой с Сондерсом этим летом. По его мнению, озвученному в одном из интервью, это помогло GGG подойти к важному поединку с "Канело" в полной готовности.



3. Атмосфера в Лас-Вегасе уже накаляется. В "Город грехов" первым прибыл Сауль Альварес.







4. Отец и сын Мейвезеры продолжают активно поддерживать мексиканца. Младший Флойд дал совет "Канело", который поможет ему одержать победу в предстоящем бою.



"Нужно работать по туловищу. Он не сможет победить досрочно, если не будет работать по туловищу".



Отец поддержал идею сына.



5. Тем временем в Сети появилось видео в поддержку чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Казахстанские поклонники Головкина, скандируя речевки в его поддержку и размахивая национальными флагами, прошлись по "Аллее славы" в Лос-Анджелесе. Участники акции пожелали своему кумиру удачи в предстоящем бою.



