До боя Головкин - Альварес осталось 4 дня. Последние новости

16 сентября в Лас-Вегасе чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) встретится с самым главным соперником в своей карьере мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).



1. До сих пор актуальна тема объединения всех титулов в среднем весе. И наверняка ее начнут активно обсуждать после поединка Головкин - Альварес. В этот же день, 16 сентября, британец Билли Джо Сондерс проведет защиту титула WBO против американца Вилли Монро-младшего. И уже сейчас промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен заявил о том, что хочет следующий поединок подопечного организовать с победителем битвы в Лас-Вегасе. Кроме того, он отметил время проведения - декабрь этого года.



2. Абель Санчес, тренер казахстанского боксера, сообщил о своей радости относительно того, что Головкин не стал проводить бой с Сондерсом этим летом. По его мнению, озвученному в одном из интервью, это помогло GGG подойти к важному поединку с "Канело" в полной готовности.



3. Атмосфера в Лас-Вегасе уже накаляется. В "Город грехов" первым прибыл Сауль Альварес.







4. Отец и сын Мейвезеры продолжают активно поддерживать мексиканца. Младший Флойд дал совет "Канело", который поможет ему одержать победу в предстоящем бою.



"Нужно работать по туловищу. Он не сможет победить досрочно, если не будет работать по туловищу".



Отец поддержал идею сына.



5. Тем временем в Сети появилось видео в поддержку чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Казахстанские поклонники Головкина, скандируя речевки в его поддержку и размахивая национальными флагами, прошлись по "Аллее славы" в Лос-Анджелесе. Участники акции пожелали своему кумиру удачи в предстоящем бою.





. Спарринг-партнер Головкина, проведший три недели в лагере GGG, охарактеризовал казахстанца, назвал его гениальное качество и спрогнозировал лучший нокаут года в бою с "Канело"."Он - настоящий боксер. Он может удивить вас. Этот парень и есть настоящий бокс. Его джеб прекрасен. Очень тяжелый джеб. И вдобавок он очень техничный боксер. У него есть сила, но многие не знают, как он ее использует. Я говорю о парне с 300 боями в любителях и золотыми медалями".. Издание SportingNews подготовило пятерку самых важных боев в карьере Головкина перед встречей с "Канело" Альваресом. По мнению редакции, лидером рейтинга является бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом . С Топ-листом можно ознакомиться здесь . На официальном YouTube-канале Головкина появилось видео The waiting is over ("Ожидание окончено") перед боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.В видео вошли комментарии промоутера GGG Тома Леффлера и тренера Абеля Санчеса, а также кадры с посещения бейсбольного матча клуба "Лос-Анджелес Доджерс", где Головкин сделал первый символический бросок. На русском языке видеоряд озвучил известный российский комментатор и основатель проекта FightSpace. Чемпион мира по любительскому боксу 2013 года выразил уверенность в досрочной победе GGG над "Канело"."Альварес будет все 12 раундов работать и хорошо "дышать". Но бьет он не как Геннадий. Он бьет с обеих рук, и каждый удар у него на поражение. А у Альвареса не все удары акцентированные, он моментами включается. Бросает серию из трех-четырех "легких" ударов и завершает "тяжелым". У Геннадия все удары "тяжелые".. Бывшая девушка мексиканского боксера подтвердила информацию о беременности. Как сообщает Unionjalisco.mx,на странице в Instagram опубликовала фотографии в интересном положении. Издание же считает странным момент для публикации этих фото.После мексиканца в Лас-Вегас прилетел и Головкин. В знаменитом отеле MGM Grand состоялось мероприятие "Большое прибытие", на котором можно было увидеть и услышать участников предстоящего вечера бокса. Перед фанатами GGG появился под песню Seven Nation Army американской группы The White Stripes, под которую выходит и на бои. Здесь можно посмотреть фото и видео с "Большого прибытия" боксеров.. Британский чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBOсообщил, что будет болеть за Альвареса. При этом супертяж признался, что Головкин - опасный соперник, и шансы победу равны."Мне нравится "Канело". Нравится, как он себя преподносит, если мы говорим о боксерских навыках. И будет хорошо, если он победит, но ... Я думаю, что, когда ты сталкиваешься с кем-то вроде GGG, кто сфокусирован только на одном - убить или быть убитым, у него (у Головкина) больше шансов.Я хочу увидеть "Канело" победителем, но ему нужно думать о том, как держаться подальше от GGG и ускользать от мощных ударов. Это не только физический, но и бой характеров. Так что шансы здесь - 50 на 50". Vesti.kz сейчас тоже на пути к Лас-Вегасу. Корреспондент и фотограф портала будут вести репортажи из-за кулис поединка Головкина и Альвареса в Лас-Вегасе. Читателей нашего ресурса ждут эксклюзивная и свежая информация, а также живые фотографии и видео о главном на сегодняшний день бое в карьере Геннадия Головкина. Следите за новостями в специальном разделе этого боя. Скоро все начнется!По времени Астаны бой Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября. В предстоящем поединке казахстанец будет защищать все четыре пояса в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец поставит на кон титул журнала The Ring. Боксеры также выявят линейного чемпиона мира и разыграют специальный пояс WBC. При этом Альварес не собирается претендовать на чемпионский титул WBC из-за конфликта с организацией.