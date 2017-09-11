До боя Головкин - Альварес осталось 4 дня. Последние новости

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

До боя Головкин - Альварес осталось 4 дня. Последние новости

Специальный дайджест от Vesti.kz.

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2 Комментария
Фото с сайта commdiginews.com
Фото с сайта commdiginews.com

16 сентября в Лас-Вегасе чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) встретится с самым главным соперником в своей карьере мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).

Каждый день Vesti.kz будут знакомить с последними новостями о поединке в специальном дайджесте, новый выпуск которого перед вами.

1. До сих пор актуальна тема объединения всех титулов в среднем весе. И наверняка ее начнут активно обсуждать после поединка Головкин - Альварес. В этот же день, 16 сентября, британец Билли Джо Сондерс проведет защиту титула WBO против американца Вилли Монро-младшего. И уже сейчас промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен заявил о том, что хочет следующий поединок подопечного организовать с победителем битвы в Лас-Вегасе. Кроме того, он отметил время проведения - декабрь этого года.

2. Абель Санчес, тренер казахстанского боксера, сообщил о своей радости относительно того, что Головкин не стал проводить бой с Сондерсом этим летом. По его мнению, озвученному в одном из интервью, это помогло GGG подойти к важному поединку с "Канело" в полной готовности.

3. Атмосфера в Лас-Вегасе уже накаляется. В "Город грехов" первым прибыл Сауль Альварес. 



4. Отец и сын Мейвезеры продолжают активно поддерживать мексиканца. Младший Флойд дал совет "Канело", который поможет ему одержать победу в предстоящем бою. 

"Нужно работать по туловищу. Он не сможет победить досрочно, если не будет работать по туловищу".

Отец поддержал идею сына.

5. Тем временем в Сети появилось видео в поддержку чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Казахстанские поклонники Головкина, скандируя речевки в его поддержку и размахивая национальными флагами, прошлись по "Аллее славы" в Лос-Анджелесе. Участники акции пожелали своему кумиру удачи в предстоящем бою.

I love boxing @gggboxing And GGG is our champion, i've decided with my friends to make a support video to our champion before his fight with Canelo! Hard work pays off, good luck GGG!!! @dudoser_ok @mavika777 by @yoshi_kant @duman_aman @rus_kh_kz @zhandos_tursumbaev @canelo @almostescobar @boxinghype @ggg_fan_world @youdontplayboxing @boxingband @boxingfanatik @wargolovkin @ggg_gennady_golovkin @boxingway @boxingnews360 @boxingempire @boxing.mj @officialbehindthegloves @boxingforum Генадий мы желаем вам удачи! Будем признательны, если вы сделаете репост на свой Инстаграм!!! #ggg #gggvscanelo #canelo #loser #boxing #winner #kz #kazakhstan #box #fight #video #support #16september #vegas #strong #головкин #генадийголовкин #ггг #канело #бокс #казахстнан #кз #боксируй #la #losangeles #us

Публикация от Alexandr Mikhailov (@thealexandrmikhailov)



6. Спарринг-партнер Головкина Деон Николсон, проведший три недели в лагере GGG, охарактеризовал казахстанца, назвал его гениальное качество и спрогнозировал лучший нокаут года в бою с "Канело".

"Он - настоящий боксер. Он может удивить вас. Этот парень и есть настоящий бокс. Его джеб прекрасен. Очень тяжелый джеб. И вдобавок он очень техничный боксер. У него есть сила, но многие не знают, как он ее использует. Я говорю о парне с 300 боями в любителях и золотыми медалями".

7. Издание SportingNews подготовило пятерку самых важных боев в карьере Головкина перед встречей с "Канело" Альваресом. По мнению редакции, лидером рейтинга является бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом. С Топ-листом можно ознакомиться здесь.

8. На официальном YouTube-канале Головкина появилось видео The waiting is over ("Ожидание окончено") перед боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

В видео вошли комментарии промоутера GGG Тома Леффлера и тренера Абеля Санчеса, а также кадры с посещения бейсбольного матча клуба "Лос-Анджелес Доджерс", где Головкин сделал первый символический бросок. На русском языке видеоряд озвучил известный российский комментатор и основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит.



9. Чемпион мира по любительскому боксу 2013 года Мерей Акшалов выразил уверенность в досрочной победе GGG над "Канело". 

"Альварес будет все 12 раундов работать и хорошо "дышать". Но бьет он не как Геннадий. Он бьет с обеих рук, и каждый удар у него на поражение. А у Альвареса не все удары акцентированные, он моментами включается. Бросает серию из трех-четырех "легких" ударов и завершает "тяжелым". У Геннадия все удары "тяжелые".

10. Бывшая девушка мексиканского боксера подтвердила информацию о беременности. Как сообщает Unionjalisco.mx, Фернанда Гомес на странице в Instagram опубликовала фотографии в интересном положении. Издание же считает странным момент для публикации этих фото.

11. Все в сборе! После мексиканца в Лас-Вегас прилетел и Головкин. В знаменитом отеле MGM Grand состоялось мероприятие "Большое прибытие", на котором можно было увидеть и услышать участников предстоящего вечера бокса. Перед фанатами GGG появился под песню Seven Nation Army американской группы The White Stripes, под которую выходит и на бои.



12. Здесь можно посмотреть фото и видео с "Большого прибытия" боксеров.

13. Британский чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа сообщил, что будет болеть за Альвареса. При этом супертяж признался, что Головкин - опасный соперник, и шансы победу равны.

"Мне нравится "Канело". Нравится, как он себя преподносит, если мы говорим о боксерских навыках. И будет хорошо, если он победит, но ... Я думаю, что, когда ты сталкиваешься с кем-то вроде GGG, кто сфокусирован только на одном - убить или быть убитым, у него (у Головкина) больше шансов.

Я хочу увидеть "Канело" победителем, но ему нужно думать о том, как держаться подальше от GGG и ускользать от мощных ударов. Это не только физический, но и бой характеров. Так что шансы здесь - 50 на 50".

14. Vesti.kz сейчас тоже на пути к Лас-Вегасу. Корреспондент и фотограф портала будут вести репортажи из-за кулис поединка Головкина и Альвареса в Лас-Вегасе. Читателей нашего ресурса ждут эксклюзивная и свежая информация, а также живые фотографии и видео о главном на сегодняшний день бое в карьере Геннадия Головкина. Следите за новостями в специальном разделе этого боя. Скоро все начнется!

Фото дня



По времени Астаны бой Головкин - Альварес пройдет утром 17 сентября. В предстоящем поединке казахстанец будет защищать все четыре пояса в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец поставит на кон титул журнала The Ring. Боксеры также выявят линейного чемпиона мира и разыграют специальный пояс WBC. При этом Альварес не собирается претендовать на чемпионский титул WBC из-за конфликта с организацией.

Где посмотреть бой Головкин - "Канело" Альварес

Все новости, интервью и статьи о бое Головкин - Альварес

  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Никита Журба 13 сентября 12:09
Статус: МСМК
Рейтинг: 904
Большой респект команде ГГГ!!!!!!!!!!!!!!
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Naur Mazhitov 13 сентября 13:10
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Большой респкет ОДЛХ! он молодец что сделал все это
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