Видео и фото с первого совместного мероприятия Головкина и "Канело" в Лас-Вегасе перед боем

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) прибыли в Лас-Вегас и приняли участие в первом совместном мероприятии в неделю боя, передает корреспондент Vesti.kz.



Боксеры появились перед фанатами в знаменитом отеле MGM Grand. Мероприятие называлось "Большое прибытие", и на нем можно было увидеть и других участников вечера бокса.



На сцене Головкин появился под песню Seven Nation Army американской группы The White Stripes, под которую выходит и на бои, а Альварес - под мексиканские мотивы.



"Большое прибытие" открывает цикл мероприятий в Лас-Вегасе перед вечером бокса Головкин - Альварес.





ICYMI: @MGMGrand hosted the #CaneloGGG Grand Arrivals today as we get closer to FIGHT NIGHT on Saturday! : @PowersImagery pic.twitter.com/xPRZ3P1dP5