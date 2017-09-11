Видео и фото с первого совместного мероприятия Головкина и "Канело" в Лас-Вегасе перед боем

Боксеры прибыли в город.
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) прибыли в Лас-Вегас и приняли участие в первом совместном мероприятии в неделю боя, передает корреспондент Vesti.kz.
Боксеры появились перед фанатами в знаменитом отеле MGM Grand. Мероприятие называлось "Большое прибытие", и на нем можно было увидеть и других участников вечера бокса.
На сцене Головкин появился под песню Seven Nation Army американской группы The White Stripes, под которую выходит и на бои, а Альварес - под мексиканские мотивы.
"Большое прибытие" открывает цикл мероприятий в Лас-Вегасе перед вечером бокса Головкин - Альварес.
Grand arrival at @MGMGrand pic.twitter.com/TqdhcIkpLF— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 12 сентября 2017 г.
Хосе "Чипо" Рейноса с сыном Эдди, вместе с которым он тренирует "Канело"
Фото с твиттеров MGM и T-Mobile Arena
ICYMI: @MGMGrand hosted the #CaneloGGG Grand Arrivals today as we get closer to FIGHT NIGHT on Saturday! : @PowersImagery pic.twitter.com/xPRZ3P1dP5— T-Mobile Arena (@TMobileArena) 12 сентября 2017 г.
Бой Головкин - Альварес пройдет уже в эти выходные. Он станет главным событием вечера бокса, который состоится 16 сентября при 20-тысячном аншлаге на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все свои титулы - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Все новости о бое Головкин - Альварес