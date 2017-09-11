Победитель чемпионата мира-2013 по боксу уверен в нокауте в поединке Головкина и Альвареса

По его словам, казахстанец чаще использует тяжелые удары.
12 сентября 22:15
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Геннадий Головкин. Фото boxingscene.com
Чемпион мира по любительскому боксу 2013 года Мерей Акшалов в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о бое Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО), а также рассказал о своей роли в команде профи-боксера Мейирима Нурсултанова (4-0, 3 КО).
- Я не могу сидеть в зале, когда боксирует мой родной брат. Я вышел вместе с ним, поддержать его. Мейирим приехал за две недели до боя, а тренеры его - за пару дней до поединка. В этом промежутке времени я помогал ему готовиться - нам присылали задания, и мы их выполняли. Молодец, уверенно выиграл. Я думал, бой продлится два-три раунда, но это профессиональный бокс. И как говорит сам Мейирим, шансов упускать нельзя. Появился момент, нужно добивать. Можно упустить шанс и потом будет тяжело.
- Качественный прогресс за братом наблюдаете?
- Он стал совсем другим. Я ведь сам ему лапы держал... Заметно, как он вырос. Удары стали более жесткими. Работает совсем по-другому. Уверен, он добьется своей цели.
- Мерей, что Вы думаете о поединке Головкина и Альвареса?
- Я думаю, Геннадий нокаутирует соперника.
- А какие плюсы есть у Альвареса, ведь он непростой соперник?
- Он "маленький" и сбитый. Хорошо "дышит". Будет все 12 раундов работать и хорошо "дышать". Но бьет он не как Геннадий. Он бьет с обеих рук, и каждый удар у него на поражение. А у Альвареса не все удары акцентированные, он моментами включается. Бросает серию из трех-четырех "легких" ударов и завершает "тяжелым". У Геннадия все удары "тяжелые".
Конечно, поединок будет непростым и долгожданным. Мы все его ждем, и ждем отличное зрелище.
Напомним, титульный поединок между Головкиным и Альваресом пройдет в Лас-Вегасе, и начнется в воскресение утром, 17 сентября по времени Астаны. Ранее стала известна судейская бригада поединка.
Все новости о поединке Головкин - Альварес
Что касается 24-летнего средневеса Нурсултанова, то он принял участие в вечере бокса в Астане, где главным боем был поединок Каната Ислама (25-0, 20 КО) и Брэндона Кука (18-1, 11 КО). Нурсултанов за 50 секунд нокаутировал бразильца Исмаэля Буэно (15-6, 10 КО).
- Я не могу сидеть в зале, когда боксирует мой родной брат. Я вышел вместе с ним, поддержать его. Мейирим приехал за две недели до боя, а тренеры его - за пару дней до поединка. В этом промежутке времени я помогал ему готовиться - нам присылали задания, и мы их выполняли. Молодец, уверенно выиграл. Я думал, бой продлится два-три раунда, но это профессиональный бокс. И как говорит сам Мейирим, шансов упускать нельзя. Появился момент, нужно добивать. Можно упустить шанс и потом будет тяжело.
- Качественный прогресс за братом наблюдаете?
- Он стал совсем другим. Я ведь сам ему лапы держал... Заметно, как он вырос. Удары стали более жесткими. Работает совсем по-другому. Уверен, он добьется своей цели.
- Мерей, что Вы думаете о поединке Головкина и Альвареса?
- Я думаю, Геннадий нокаутирует соперника.
- А какие плюсы есть у Альвареса, ведь он непростой соперник?
- Он "маленький" и сбитый. Хорошо "дышит". Будет все 12 раундов работать и хорошо "дышать". Но бьет он не как Геннадий. Он бьет с обеих рук, и каждый удар у него на поражение. А у Альвареса не все удары акцентированные, он моментами включается. Бросает серию из трех-четырех "легких" ударов и завершает "тяжелым". У Геннадия все удары "тяжелые".
Конечно, поединок будет непростым и долгожданным. Мы все его ждем, и ждем отличное зрелище.
Напомним, титульный поединок между Головкиным и Альваресом пройдет в Лас-Вегасе, и начнется в воскресение утром, 17 сентября по времени Астаны. Ранее стала известна судейская бригада поединка.
Все новости о поединке Головкин - Альварес
Что касается 24-летнего средневеса Нурсултанова, то он принял участие в вечере бокса в Астане, где главным боем был поединок Каната Ислама (25-0, 20 КО) и Брэндона Кука (18-1, 11 КО). Нурсултанов за 50 секунд нокаутировал бразильца Исмаэля Буэно (15-6, 10 КО).