Геннадий Головкин прибыл в Лас-Вегас на бой с "Канело" под "собственную" песню

Перед фанатами появился и Альварес.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) прибыл в Лас-Вегас на бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz В знаменитом отеле MGM Grand состоялось мероприятие "Большое прибытие", на котором можно было увидеть и услышать участников предстоящего вечера бокса. Перед фанатами Головкин появился под песню Seven Nation Army американской группы The White Stripes, под которую выходит и на бои.На мероприятии появился и Альварес, который прилетел в Лас-Вегас чуть раньше Головкина.Отметим, что перед боем Головкин и Альварес проведут еще несколько мероприятий. В том числе и обязательную процедуру взвешивания, которая пройдет за день до выхода на ринг. Бой Головкин - Альварес пройдет уже в эти выходные. Он станет главным событием вечера бокса, который состоится 16 сентября при 20-тысячном аншлаге на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все свои титулы - WBC,. WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.