"GGG - убийца. Я хочу победы "Канело", но ...". Джошуа сравнил Головкина с Тайсоном и сделал прогноз на бой

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"GGG - убийца. Я хочу победы "Канело", но ...". Джошуа сравнил Головкина с Тайсоном и сделал прогноз на бой

Он назвал Альвареса "малышом" в боксе.

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13 Комментариев
Энтони Джошуа. Фото Sky Sports
Энтони Джошуа. Фото Sky Sports

Непобежденный британский супертяж и чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) в интервью FightHype сделал прогноз на титульный бой в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО). 

Он признался, что будет болеть за Альвареса, но считает шансы на победу равными, а Головкина - опасным. 

"GGG - идущий вперед. У него столько же нокаутов и побед, как у Майка Тайсона на данном этапе карьеры, так что можно увидеть схожие черты, - считает Джошуа. - GGG - убийца, но с другой стороны есть "Канело", который хорошо развился спустя годы. Он начал в 15 лет, а сейчас ему 26 (на самом деле уже 27- Vesti.kz). Так что он все еще малыш в этой игре, но растет хорошо. Он дрался с великими вроде Флойда Мейвезера, и к этому поражению можно отнестись только позитивно и почерпнуть много полезного из него. 

Мне нравится "Канело". Нравится, как он себя преподносит, если мы говорим о боксерских навыках. И будет хорошо, если он победит, но ... Я думаю, что, когда ты сталкиваешься с кем-то вроде GGG, кто сфокусирован только на одном - убить или быть убитым, у него (у Головкина) больше шансов. 

Я хочу увидеть "Канело" победителем, но ему нужно думать о том, как держаться подальше от GGG и ускользать от мощных ударов. Это не только физический, но и бой характеров. Так что шансы здесь - 50 на 50". 

Ранее Джошуа отметил в Головкине казахстанскую школу бокса, которую он назвал невероятной качественной, но признался, что его симпатии на стороне Альвареса. 

Бой Головкин - Альварес пройдет уже в эти выходные. Он станет главным событием вечера бокса, который состоится 16 сентября при 20-тысячном аншлаге на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все свои титулы - WBC,. WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

Все новости о бое Головкин - Альварес

  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Бекжан Бителеуов 13 сентября 01:40
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
Гена должен победить Альвареса.
Ответить 4
 
Шах Ермекулы 13 сентября 03:42
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Абсолютно честный коментарии
Ответить 2
 
Zhum 13 сентября 14:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1272
Шах Ермекулы, Хорошо подметил, что это бой характеров. Тут будет зависит кто первый сломается.
Ответить 1
 
Каппас Жакупов 13 сентября 07:50
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Энтони, шансов нет у рыжего!
Ответить 2
 
Davor Shuker 13 сентября 08:01
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Тайсону было 23 когда он проиграл бой и него была психологическая травма так как на то время у него кто то умер, а Головкина родилась дочь и он психологический на подъёме, так что мы ждём от Гены только победы
Ответить 2
 
Жумабай Санкубаев 13 сентября 08:14
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1487
Каждый высказал своё мнение и при этом у всех англо-американцев при симпатии к Геннадию,всё же склоняются в сторону Рыжего! Ну что ж будем доказывать обратное и уверен мнения изменятся через три дня!
Ответить 1
 
ARYSTAN 13 сентября 08:38
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2511
я убежден в том что, как только Гена нокаутирует Рыжего все эти фанаты Канело по другому заговорят
Ответить 1
 
Руслан Олжабаев 13 сентября 08:46
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
ARYSTAN,а может фанаты рыжего перейдут на сторону GGG ?! )))
Ответить 1
 
M585 13 сентября 09:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1559
Джошуа тенично переобается!
Говорит что у Гловкина больше шансов, и тут же, шансы 50 на 50!)))))
Бодибилдер боиться обкакаться со своим прогнозом, и потом быть тем кто был против GGG когда он выиграет и станет №1 P4P!
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M585 13 сентября 09:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1559
M585, *переобувается
Ответить 0
 
Аутхан Умаров 13 сентября 12:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 169
Чувствуется : весь мир в ожидании грандиозного боя. Вряд ли кто то из любителей бокса и сами боксеры пропустят это зрелище. Даже недруги Головкина и болтуны всех мастей будут у экранов ТВ. После боя всё встанет на законное место. Я верю в величие Геннадия
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Аутхан Умаров 13 сентября 12:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 169
Мне кажется, что многие действующие проф боксеры хотят поражения Головкину потому что он мешает их продвижению по рейтингам, то есть затмевает их имидж своим. Говорят о Головкине в превосходных тонах, а про этих боксеров так не скажут наверное никогда. Поэтому им надо чтобы Геннадий проиграл и о нем стали забывать.
Ответить 1
 
Матсон Александр الإسكندر الأكبر Вчера 23:37
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Гена ушатает,Альвареса.))))))
Ответить 0
 