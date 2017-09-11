"GGG - убийца. Я хочу победы "Канело", но ...". Джошуа сравнил Головкина с Тайсоном и сделал прогноз на бой

Он назвал Альвареса "малышом" в боксе.

Непобежденный британский супертяж и чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) в интервью FightHype сделал прогноз на титульный бой в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).



Он признался, что будет болеть за Альвареса, но считает шансы на победу равными, а Головкина - опасным.



"GGG - идущий вперед. У него столько же нокаутов и побед, как у Майка Тайсона на данном этапе карьеры, так что можно увидеть схожие черты, - считает Джошуа. - GGG - убийца, но с другой стороны есть "Канело", который хорошо развился спустя годы. Он начал в 15 лет, а сейчас ему 26 (на самом деле уже 27- Vesti.kz). Так что он все еще малыш в этой игре, но растет хорошо. Он дрался с великими вроде Флойда Мейвезера, и к этому поражению можно отнестись только позитивно и почерпнуть много полезного из него.



Мне нравится "Канело". Нравится, как он себя преподносит, если мы говорим о боксерских навыках. И будет хорошо, если он победит, но ... Я думаю, что, когда ты сталкиваешься с кем-то вроде GGG, кто сфокусирован только на одном - убить или быть убитым, у него (у Головкина) больше шансов.



Я хочу увидеть "Канело" победителем, но ему нужно думать о том, как держаться подальше от GGG и ускользать от мощных ударов. Это не только физический, но и бой характеров. Так что шансы здесь - 50 на 50".



Ранее Джошуа отметил в Головкине казахстанскую школу бокса, которую он назвал невероятной качественной, но признался, что его симпатии на стороне Альвареса.



Бой Головкин - Альварес пройдет уже в эти выходные. Он станет главным событием вечера бокса, который состоится 16 сентября при 20-тысячном аншлаге на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь.



В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все свои титулы - WBC,. WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.



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