Бывшая девушка "Канело" накануне его боя выложила фото в положении спустя три месяца после расставания

Они праздновали вместе его победу над Чавесом-младшим, но расстались в июне.

Бывшая девушка мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) подтвердила информацию о беременности. Как сообщает Unionjalisco.mx, Фернанда Гомес на странице в Instagram опубликовала фотографии в интересном положении.



Профиль Гомес доступен только ее подписчикам, но фотосет оказался в распоряжении издания. Девушка не ведет публичную жизнь и никак не связана с шоу-бизнесом.



При этом Гомес не сообщала информации о сроке беременности и отце ребенка. Издание же считает странным момент для публикации этих фото.



"Красавица Гомес выглядит по-настоящему счастливой. Она показала свой округлившийся живот и написала трогательные слова будущему сыну. Но удивляет, что эти фотографии появились за несколько дней до боя "Канело" против Головкина", - пишет Unionjalisco.com.















Общественности Гомес стала известна после романа с Альваресом. Именно она в мае поздравляла "Канело" с победой над соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 KO), после которого мексиканец прямо в ринге объявил о следующем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).



О расставании Альварес с Гомес стало известно 20 июня. Новой девушкой боксера стала известная венесуэльская модель Шеннон де Лима, которая ранее была замужем за пуэрториканским музыкантом и актером Марком Энтони. Именно Лима сопровождала мексиканца на пресс-конференциях перед боем с Головкиным.



При этом журнал TV Notas за несколько дней до расставания Альвареса с Гомес сообщил о беременности девушки. Тогда они не подтвердили эту информацию. Заявление Гомес сделала лишь после разрыва, отметив, что "не хочет быть одной из тех "подружек".



У 27-летнего Альвареса есть дочь Эмили, появившаяся на свет, когда ее отцу было всего 17 лет. Боксер известен своими амурными похождениями - среди его возлюбленных были модели, телеведущие и участница конкурса "Мисс Вселенная". Известная мексиканская актриса Кейт дель Кастильо, которую связывают с Альваресом дружеские отношения, охарактеризовала его личную жизнь фразой "Парень меняет подружек как перчатки".



В отличие от своего соперника Головкин известен как примерный семьянин. В этом году он отметил десятилетнюю годовщину свадьбы с Алиной, с которой познакомился, когда еще постоянно жил в Караганде. Пара воспитывает восьмилетнего Вадима, а на прошлой неделе у супругов родилась дочь.



Бой Головкин - Альварес пройдет уже в эти выходные. Он станет главным событием вечера бокса, который состоится 16 сентября при 20-тысячном аншлаге на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь.



В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все свои титулы. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.



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