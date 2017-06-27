"Канело" меняет подружек как перчатки. Не хочу знать его новую пассию - мексиканская актриса

Сейчас Альварес встречается с моделью из Венесуэлы.
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Кейт дель Кастильо. Фото GQ
Известная мексиканская актриса Кейт дель Кастильо на вручении премии Национальной ассоциации независимых латиноамериканских продюсеров высказалась о своей личной жизни и новой девушке боксера Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО).
На протяжении нескольких лет ходили слухи о романе Альвареса и Кастильо. Этому не мешала 18-летняя разница в возрасте между 26-летним боксером и 44-летней актрисой.
И Кастильо, и "Канело" упорно опровергали слухи об их романе. Они не скрывали, что хорошо общаются, но только как друзья, что не мешало латиноамериканской прессе принимать их отношения за роман.
Сейчас Кастильо свободна. Ее единственным официальным мужем с 2001 по 2004 год был экс-футболист сборной Мексики Луис Гарсия.
"Это мое личное решение. Сейчас мне хочется быть одной. Поверьте мне, если бы я захотела, то завела бы отношения", - сказала Кастильо, которую цитирует Mundo Hispanico.
На красной дорожке премии Кастильо пересеклась с венесуэльской моделью Шеннон де Лимой, которая сейчас является официальной девушкой "Канело". Актриса не видит в этом проблемы.
"Я не знала, что она новая девушка "Канело". Парень меняет подружек как перчатки. Так что я не знала о ней. Я предпочту быть в неведении, когда у него появится новая пассия. Я желаю ему и дальше побеждать в боях и пусть у него будет все хорошо", - сказала Кастильо.
Фото с сайтов Latintimes.com, Telemundo.com и Totpi.com
На протяжении нескольких лет ходили слухи о романе Альвареса и Кастильо. Этому не мешала 18-летняя разница в возрасте между 26-летним боксером и 44-летней актрисой.
И Кастильо, и "Канело" упорно опровергали слухи об их романе. Они не скрывали, что хорошо общаются, но только как друзья, что не мешало латиноамериканской прессе принимать их отношения за роман.
Сейчас Кастильо свободна. Ее единственным официальным мужем с 2001 по 2004 год был экс-футболист сборной Мексики Луис Гарсия.
"Это мое личное решение. Сейчас мне хочется быть одной. Поверьте мне, если бы я захотела, то завела бы отношения", - сказала Кастильо, которую цитирует Mundo Hispanico.
На красной дорожке премии Кастильо пересеклась с венесуэльской моделью Шеннон де Лимой, которая сейчас является официальной девушкой "Канело". Актриса не видит в этом проблемы.
"Я не знала, что она новая девушка "Канело". Парень меняет подружек как перчатки. Так что я не знала о ней. Я предпочту быть в неведении, когда у него появится новая пассия. Я желаю ему и дальше побеждать в боях и пусть у него будет все хорошо", - сказала Кастильо.
Фото с сайтов Latintimes.com, Telemundo.com и Totpi.com