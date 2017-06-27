"Канело" меняет подружек как перчатки. Не хочу знать его новую пассию - мексиканская актриса

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Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Судува Шахтер Сл 21:00
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Канело" меняет подружек как перчатки. Не хочу знать его новую пассию - мексиканская актриса

Сейчас Альварес встречается с моделью из Венесуэлы.

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5 Комментариев
Кейт дель Кастильо. Фото GQ
Кейт дель Кастильо. Фото GQ
Известная мексиканская актриса Кейт дель Кастильо на вручении премии Национальной ассоциации независимых латиноамериканских продюсеров высказалась о своей личной жизни и новой девушке боксера Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО).

На протяжении нескольких лет ходили слухи о романе Альвареса и Кастильо. Этому не мешала 18-летняя разница в возрасте между 26-летним боксером и 44-летней актрисой.

И Кастильо, и "Канело" упорно опровергали слухи об их романе. Они не скрывали, что хорошо общаются, но только как друзья, что не мешало латиноамериканской прессе принимать их отношения за роман.

Сейчас Кастильо свободна. Ее единственным официальным мужем с 2001 по 2004 год был экс-футболист сборной Мексики Луис Гарсия.

"Это мое личное решение. Сейчас мне хочется быть одной. Поверьте мне, если бы я захотела, то завела бы отношения", - сказала Кастильо, которую цитирует Mundo Hispanico.

На красной дорожке премии Кастильо пересеклась с венесуэльской моделью Шеннон де Лимой, которая сейчас является официальной девушкой "Канело". Актриса не видит в этом проблемы.

"Я не знала, что она новая девушка "Канело". Парень меняет подружек как перчатки. Так что я не знала о ней. Я предпочту быть в неведении, когда у него появится новая пассия. Я желаю ему и дальше побеждать в боях и пусть у него будет все хорошо", - сказала Кастильо.

About the other night...#LA #friends @catch

Публикация от Kate del Castillo (@katedelcastillo)












Фото с сайтов Latintimes.com, Telemundo.com и Totpi.com
  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Ernat Сегодня 16:34
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1613
Голденбой умело выбирал для Канело соперников. Если бы Голденбой и здесь помогал Канело в подборе девушек, то наверное мы бы с Вами смотрели фото молодых горячих мексиканок, а не эту тетку!
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Ержан Тулекпаев Сегодня 17:01
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Ernat, согласен, она страшненькая
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Арман Сегодня 17:14
Статус: МСМК
Рейтинг: 835
они сами себя сделали временным товаром! Позиционируют себя как дорогие игрушки, так к ним и относятся! Поэтому на себя надо пенять, а не на покупателей!
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Серик Жансеит Сегодня 18:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 206
Старушка
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 19:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 762
Хотелось бы посмотреть на Рыжего, какие были бы у него избранницы, при отсутствии денег?1 Я уже представил...!
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