Геннадий Головкин представил видео "Ожидание окончено" перед боем с "Канело"

Поединок состоится уже в эти выходные.
12 сентября 21:47
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Сауль Альварес и Геннадий Головкин. Фото Golden Boy
На официальном YouTube-канале чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) появилось видео The waiting is over (Ожидание окончено) перед боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
В кадр вошли комментарии промоутера GGG Тома Леффлера и тренера Абеля Санчеса, а также кадры с посещения бейсбольного матча клуба "Лос-Анджелес Доджерс", где Головкин сделал первый символический бросок.
На русский язык ролик перевел и озвучил известный российский комментатор и основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит.
Бой Головкин - Альварес пройдет уже в эти выходные. Он станет главным событием вечера бокса, который состоится 16 сентября при 20-тысячном аншлаге на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все свои титулы. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Все новости о бое Головкин - Альварес
В кадр вошли комментарии промоутера GGG Тома Леффлера и тренера Абеля Санчеса, а также кадры с посещения бейсбольного матча клуба "Лос-Анджелес Доджерс", где Головкин сделал первый символический бросок.
На русский язык ролик перевел и озвучил известный российский комментатор и основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит.
Бой Головкин - Альварес пройдет уже в эти выходные. Он станет главным событием вечера бокса, который состоится 16 сентября при 20-тысячном аншлаге на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все свои титулы. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Все новости о бое Головкин - Альварес