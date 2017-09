Геннадий Головкин представил видео "Ожидание окончено" перед боем с "Канело"

Поединок состоится уже в эти выходные.

На официальном YouTube-канале чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца(37-0, 33 КО) появилось видео The waiting is over (Ожидание окончено) перед боем с мексиканцем(49-1-1, 34 КО).В кадр вошли комментарии промоутера GGGи тренера, а также кадры с посещения бейсбольного матча клуба "Лос-Анджелес Доджерс", где Головкин сделал первый символический бросок На русский язык ролик перевел и озвучил известный российский комментатор и основатель проекта FightSpaceБой Головкин - Альварес пройдет уже в эти выходные. Он станет главным событием вечера бокса, который состоится 16 сентября при 20-тысячном аншлаге на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все свои титулы. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.