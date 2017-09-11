Читателей Vesti.kz ждет серия репортажей о бое Головкин - "Канело" Альварес прямо из Лас-Вегаса!

Поединок состоится уже в ближайшие выходные.
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Уже в ближайшие выходные состоится долгожданный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz. Поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.
Корреспондент и фотограф Vesti.kz будут вести репортажи из-за кулис поединка Головкина и Альвареса в Лас-Вегасе. Читателей нашего ресурса ждет эксклюзивная и свежая информация, а также живые фотографии и видео о главном на сегодняшний день бое в карьере Геннадия Головкина. Следите за новостями в специальном разделе этого боя. Скоро все начнется!
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Напомним, что в предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира. О том, где можно посмотреть прямую трансляцию боя можно узнать здесь.
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