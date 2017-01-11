Джейкобс представляет реальную угрозу. Это мотивирует Головкина - Санчес

Тренер считает, что бой точно завершится досрочно.

Тренер Абель Санчес в интервью BoxingScene назвал американского боксера Дэниэла Джейкобса реальной угрозой для своего казахстанского подопечного Геннадия Головкина.

Он отмечает, что у обоих бойцов высокий процент нокаутов. По словам Санчеса, тот факт, что Джейкобс может закончить бой одним ударом, мотивирует Головкина.

"Я не волнуюсь, что он будет плохо действовать в ринге после возвращения. Есть опасение, потому что Геннадий раньше постоянно проводил по три-четыре боя. На этот же раз главная опасность - это парень, с которым ему предстоит провести бой и который является реальной угрозой. С другой стороны, это только мотивирует Головкина. Он сделает все, чтобы показать миру, насколько он велик.

Бой завершится досрочно. У обоих бойцов процент нокаутов свыше 90 процентов. Тот, кто попадет хорошим ударом, тот и выиграет бой. Оба парня - хорошие нокаутеры", - сказал Санчес.

Он также ответил на критику в адрес Головкина, которая последовала после его боя с британцем Келлом Бруком. По мнению многих, казахстанец пропустил слишком много в бою против полусредневеса, поднявшегося в другую категорию.

"На мой взгляд, после того как Геннадий потряс Брука в первом раунде, он игрался с ним. Он не был так сконцентрирован, как с Вилли Монро или Доником Уэйдом. Но Дэнни - это совсем другой зверь. Вы не увидите подобного в этом бою, потому что Дэниэл может завершить все одним ударом", - отметил Санчес.

Ранее Андре Розье, тренирующий Джейкобса, рассказал о тактике своего боксера в предстоящем бою. Сам американец заявил, что он не боится Головкина и готов сделать ему больно. Также Джейкобс поблагодарил его за согласие на бой, заявил о планах отобрать у него все пояса, назвал GGG "убийцей из России" и раскрыл его сильные стороны.

Сам Головкин считает Джейкобса своим лучшим соперником в карьере. Казахстанец также ответил на критику, звучащую перед боями, а его промоутер Том Леффлер объяснил, почему GGG обязан победить в предстоящем поединке.

Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.

Сейчас Головкин и Джейкобс занимаются раскруткой боя. Они дали пресс-конференции в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, проведя уже две дуэли взглядов.

Более подробно о боксерских характеристиках Джейкобса вы можете прочитать в материале корреспондента Vesti.kz, в котором представлены лучшие нокауты в исполнении американца.