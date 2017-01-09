Я уважаю Головкина и его команду, но в среднем весе будет новый абсолютный чемпион - Джейкобс

Американец признался, что всегда хотел этого боя.
Сегодня 10:16
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- У Головкина и Джейкобса процент нокаутов выше 90. Можно смело предположить, что кто-то будет нокаутирован - Санчес
- Я большой фанат Головкина, он - джентльмен. Но 18 марта я не хочу знать, кто он такой - тренер Джейкобса
- У меня четыре пояса - это мечта любого. Нам с Джейкобсом надо выяснить, кто номер один в среднем весе - Головкин
- В ринге с Головкиным говорить будут мои кулаки - Джейкобс
Фото с сайта boxingscene.com
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) заявил, что он намерен отобрать у своего следующего соперника - чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) все его титулы.
"Это тот бой, которого я всегда хотел. Это вершина, которую можно достичь, чтобы считать себя лучшим. Я имею предельное уважение к Геннадию и его команде. Я считаю, что эти ребята - лучшие в среднем дивизионе, но я должен выйти туда и доказать миру - и шокировать мир - что лучший - я. Если я буду готов на 100 психологически и физически, то будет новый абсолютный чемпион мира в среднем весе", - передает слова Джейкобса Sky Sports.
Ранее американец отметил, что у его команды есть план на предстоящий бой, а за него в ринге будут говорить его кулаки.
Со своей стороны Головкин назвал Джейкобса своим лучшим соперником, добавив, что им нужно выяснить, кто является "номером один" в среднем весе.
Напомним, их бой состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport. Как рассказал промоутер Том Леффлер, в контракте Головкина не предусмотрен пункт о реванше с Джейкобсом.
"Это тот бой, которого я всегда хотел. Это вершина, которую можно достичь, чтобы считать себя лучшим. Я имею предельное уважение к Геннадию и его команде. Я считаю, что эти ребята - лучшие в среднем дивизионе, но я должен выйти туда и доказать миру - и шокировать мир - что лучший - я. Если я буду готов на 100 психологически и физически, то будет новый абсолютный чемпион мира в среднем весе", - передает слова Джейкобса Sky Sports.
Ранее американец отметил, что у его команды есть план на предстоящий бой, а за него в ринге будут говорить его кулаки.
Со своей стороны Головкин назвал Джейкобса своим лучшим соперником, добавив, что им нужно выяснить, кто является "номером один" в среднем весе.
Напомним, их бой состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport. Как рассказал промоутер Том Леффлер, в контракте Головкина не предусмотрен пункт о реванше с Джейкобсом.