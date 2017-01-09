У меня четыре пояса - это мечта любого. Нам с Джейкобсом надо выяснить, кто номер один в среднем весе - Головкин

GGG также пообещал фанатам лучшее шоу в истории.

Геннадий Головкин. Фото с сайта Desde El Ring

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), заявил, что фанаты увидят лучшее шоу в истории.



"Я очень взволнован. Джейкобс - мой лучший соперник. Вообще, здесь собрано все самое лучшее: у Джейкобса лучшая команда из тех боксеров, с кем я дрался, лучшая арена - Madison Square Garden, лучшая поддержка, лучший канал - HBO, лучший спонсор - Tecate.



Я уверен, что Дэнни готов к этому бою. У меня четыре пояса - это мечта, действительно, любого боксера. Очень важно выяснить сейчас, кто является лучшим в среднем дивизионе, номером один. 18 марта я готов пообещать всем, кто придет на арену, самое большое, лучшее шоу в истории", - сказал Головкин.



Напомним, их бой состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.