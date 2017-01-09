В контракте боя Головкин - Джейкобс нет пункта о реванше. Все или ничего - Том Леффлер

Боксеры встретятся в марте на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Сегодня 08:14
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Фото: twitter.com
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер заявил, что в контракте на бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) не содержится пункт о реванше.
"В контракте нет пункта о реванше. Все или ничего. Это установка для двух гладиаторов, выходящих на ринг. Когда у вас есть два бойца, имеющих в активе серию из 35 нокаутов на двоих, это свидетельствует об их силе удара", - заявил Леффлер на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной предстоящему бою.
Ранее Головкин признался, что считает Джейкобса своим лучшим соперником. Он добавил, что им нужно выяснить, кто является лучшим средневесом в мире.
Джейкобс, в свою очередь, заявил, что намерен шокировать мир и нацелен только на победу. Американец добавил, что в ринге будут говорить его кулаки.
Напомним, их бой состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
"В контракте нет пункта о реванше. Все или ничего. Это установка для двух гладиаторов, выходящих на ринг. Когда у вас есть два бойца, имеющих в активе серию из 35 нокаутов на двоих, это свидетельствует об их силе удара", - заявил Леффлер на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной предстоящему бою.
Ранее Головкин признался, что считает Джейкобса своим лучшим соперником. Он добавил, что им нужно выяснить, кто является лучшим средневесом в мире.
Джейкобс, в свою очередь, заявил, что намерен шокировать мир и нацелен только на победу. Американец добавил, что в ринге будут говорить его кулаки.
Напомним, их бой состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.