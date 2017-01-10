Головкин и Джейкобс провели дуэль взглядов в Лос-Анджелесе

Также боксеры провели пресс-конференцию перед их мартовским боем.
Сегодня 07:25
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Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и обладатель пояса "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) в рамках раскрутки их боя провели пресс-конференцию в Лос-Анджелесе.
По ее окончанию боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Накануне Головкин и Джейкобс в рамках пресс-тура посетили Нью-Йорк и арену Madison Square Garden, где и состоялась их первая "очная ставка".
Бой состоится 18 марта в Madison Square Garden и будет показан в США телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV ). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Фото с сайта boxingscene.com
По ее окончанию боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Накануне Головкин и Джейкобс в рамках пресс-тура посетили Нью-Йорк и арену Madison Square Garden, где и состоялась их первая "очная ставка".
Бой состоится 18 марта в Madison Square Garden и будет показан в США телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV ). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Фото с сайта boxingscene.com