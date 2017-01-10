Головкин и Джейкобс провели дуэль взглядов в Лос-Анджелесе

Также боксеры провели пресс-конференцию перед их мартовским боем.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в казахстанский боксер(36-0, 33 КО) и обладатель пояса "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе американец(32-1, 29 КО) в рамках раскрутки их боя провели пресс-конференцию в Лос-Анджелесе.По ее окончанию боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Накануне Головкин и Джейкобс в рамках пресс-тура посетили Нью-Йорк и арену Madison Square Garden, где и состоялась их первая "очная ставка".Бой состоится 18 марта в Madison Square Garden и будет показан в США телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV ). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.