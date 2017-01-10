Головкин и Джейкобс провели дуэль взглядов в Лос-Анджелесе

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
Медвешчак Барыс 4:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 13:00
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 13:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 13:00
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 13:30
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Босуэлл 05:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Обсуждаемые

Кого Вы считаете самой сексуальной спортсменкой Казахстана?

Головкин и Джейкобс провели дуэль взглядов в Лос-Анджелесе

Также боксеры провели пресс-конференцию перед их мартовским боем.

Ссылки по теме:

0 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и обладатель пояса "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) в рамках раскрутки их боя провели пресс-конференцию в Лос-Анджелесе.

По ее окончанию боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Накануне Головкин и Джейкобс в рамках пресс-тура посетили Нью-Йорк и арену Madison Square Garden, где и состоялась их первая "очная ставка".

Бой состоится 18 марта в Madison Square Garden и будет показан в США телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV ). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.











Фото с сайта boxingscene.com 
Просмотров: 143  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
 
 
Закрыть
Закрыть