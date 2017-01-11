Взрывной панчер. Характеристика боксерских навыков и видео запоминающихся нокаутов Джейкобса

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 88:52
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Кайрат Кукеси 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лонг Бич (США) - 2017"
Гомес, Кинг Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
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Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
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Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
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Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 0:0
Горняк Арлан 0:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 2:1
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:2
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Динамо Мс Астана 22:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
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Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
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Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
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Кулагер Астана 0:0
Горняк Арлан 0:0
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
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Номад Алматы
Иртыш Кулагер
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Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
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Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар ТНК "Казхром" 2:1
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
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Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
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Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
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Кротоне Болонья 23:00
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Кальяри Дженоа 17:30
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Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Взрывной панчер. Характеристика боксерских навыков и видео запоминающихся нокаутов Джейкобса

Поединок GGG - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке.

Тим Роман Тим Роман

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10 Комментариев
Фото с сайта Heavy.com
Фото с сайта Heavy.com

В прошлом году, 18 декабря, было официально объявлено о том, что поединок казахстанца Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом все-таки состоится. Причем командам удалось договориться, не прибегая к исключительной мере - промоутерским торгам. Ровно три месяца с того дня оставалось бойцам на подготовку до того, как 18 марта они встретятся лицом к лицу на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Подробная характеристика боксерских навыков соперника GGG и подборка ярких нокаутов Джейкобса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Джейкобс - очень привлекательный вариант для GGG. С ним Головкин проверит собственные силы в бою с серьезным соперником. Многие считают, что Дэниэл сможет доставить GGG проблемы в ринге. И для таких суждений есть повод - американец силен и обладает прекрасным ударом с обеих рук. Это Дэнни демонстрировал неоднократно. При этом сложно однозначно определить его стиль боксирования. Не все бои с его участием проходят в одной манере. Джейкобс может выдать очень взрывной старт (как, например, в поединке с Куиллином), а может и чуть "засидеться" на старте, постепенно наращивая темп.

В любом случае, помимо силы удара, он эффективно использует свои комбинационные атаки. Нередко выверенные действия в ринге достигают цели и удары наносят сопернику ущерб. Тут стоит отметить, что Джейкобс все-таки чаще "ураганит" в начальных раундах. При этом он не действует однообразно. Вариативность комбинаций позволяет ему дезориентировать соперников, которые также теряются под силой Дэниэла.



Джейкобс может выступить и в роли скоростного контрпанчера. В случае атаки соперника, состоящей из серии ударов, защищающийся Дэниэл одним своим ударом способен не только сбить темп, но и потрясти соперника. Как правило, промежуток времени между выжиданием в защите и точным ударом - очень короткий.

Но если он все-таки почует кровь (потрясет оппонента), то никогда не медлит с добиванием. Выбитому из ритма боксера предстоит вынести буквально град ударов Джейкобса, который неустанно пытается довести дело до нокаута. 



Как поведет себя Джейкобс в бою с Головкиным - неизвестно. Он может сделать ставку на быстрый бой, предложив казахстанцу "рубку". Такая тактика может принести свои плоды. Многие называют подобную развязку едва ли не единственным шансом на победу американца. Но тут нужен точный удар. Кроме того, следует не забывать о рисках. Головкин - один из сильнейших панчеров, тесный бой с которым может закончится не лучшим образом для Дэнни. Может поэтому к подготовке Джейкобса привлечен тренер Андре Уорда - Вирджил Хантер. А значит Дэниэл будет готов ко всему: и к быстрому старту с уличной дракой, и к глухой защите с попытками нейтрализовать ударную мощь GGG.

Активно обсуждаются два нокдауна Джейкобса - от Дмитрия Пирога (американец потерпел поражение) и от Серхио Моры (победа Дэниэла). Это говорит о том, что "держалка" у него не самая лучшая. По крайней мере, Геннадия еще никто не ронял на канвас.



Тем не менее, имеем то, что имеем. Джейкобс силен и по-своему опасен. На его счету много досрочных побед, добытых именно в начале поединков. Предлагаем вашему внимаю одни из лучших нокаутов Джейкобса, а также яркие моменты его поединков.

Дэниэл Джейкобс - Милтон Нуньес

Колумбиец очень хорошо знаком казахстанским любителям бокса. Сначала с ним в первом раунде расправился Геннадий Головкин, а в прошлом году в своем дебюте на профи-ринге Жанибек Алимханулы также одолел Нуньеса в начальной трехминутке. Встречался Милтон и с Джейкобсом. В той встрече рослый колумбийский боксер опять таки не смог продолжить поединок в первом раунде.



Дэниэл Джейкобс - Джаррод Флетчер

Американец победил представителя Австралии и стал обладателем титула WBA в среднем весе. Уже в первом раунде Джейкобс отправил оппонента в нокдаун после чего уже не отдавал инициативу. Бой был остановлен после того, как 30-летний австралиец вновь побывал на полу ринга в пятом раунде.



Дэниэл Джейкобс - Серхио Мора

Данное противостояние насчитывает два поединка с разницей в один год. Первая встреча прошла довольно быстро. При этом оба боксера в первом раунде побывали в нокдауне, а во втором Джейкобс одержал победу.

Второй поединок продлился семь раундов. За это время Мора успел побывать пять раз в нокдауне (в четвертом, пятом и трижды в седьмом раундах).





Дэниэл Джейкобс - Джованни Лоренцо

В этом поединке у Джейкобса получился один из самых брутальных нокаутов. Уже в третьем раунде боя во время очередной "рубки" американец провел удачную серию точных ударов, которые "усыпили" доминиканца.



Дэниэл Джейкобс - Питер Куиллин

Третья защита Джейкобса титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе против Куиллина получилась очень скоротечна. Однако поединок не был лишен зрелищности. Поначалу боксеры осторожничали, но уквально через минуту Джейкобс зацепил Куиллина справа и заметив, что противника повело, бросился его добивать. После шквала ударов рефери решил остановить поединок.



Ниже представлен видеоролик с остальными нокаутами Джейкобса.





Фото с сайтов boxingjunkie.usatoday.com, ESPN.com, roundbyroundboxing.com

Просмотров: 2755  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
WARden Сегодня 17:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 547
Он не ГГГ, да быстрый и удар есть, но бьет слишком размашисто, арсенал однообразен и нет такого тайминга, чувства ритма, дистанции и прессинга как у ГГГ.
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Damir Duisebayev Сегодня 17:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 104
Когда же мы наконец начнем болеть за Геннадия по настоящему, а не переживать за здоровье его соперников.
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Fanat&sport; Сегодня 17:53
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1474
Серьезный соперник Джейкобс, не стал бы его недооценивать
Ответить 0
 
Руся Махамбетов Сегодня 17:59
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 679
впечатляет..
Ответить 0
 
ARYSTAN Сегодня 18:08
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1918
Я уверен Гена выиграет его
Ответить 1
 
евгений осипов Сегодня 18:12
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Не плох. но он даже не Лемье
Ответить 0
 
Олжас Хасенов Сегодня 18:34
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Жейкібіс деген бір жайдары жігіт екен. Әншейін шаршы алаңға жайдарлынып шығады тура)))
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Бек $$$ Сегодня 18:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1008
Гена знает все !!! он будет готов бою 250 % ! !! вот только каком раунде он положит его интересно , это знает только Гена и Абеке !!!
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НуриК ИсаеВ Сегодня 19:11
Статус: Профи
Рейтинг: 366
В марте будет ЖЖАРКОО)))
Ответить 0
 
Азамат Мергенев Сегодня 19:12
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
не пременно ГГГ один из великих боксеров современности,который заслуживает уважения.
Стоит обратить внимание на Джейкобса,он довольно опасен для нашего ГГГ,так как его соперник не артист и не клоун,он также проводит долгое время в зале тренеруется наращивает свое мастерство.Геннадий и сам не раз говарил в своих интервью что к каждый соперник потенциально опасен,и нужно готовиться каждому.Я думаю не совсем правильно утверждать что Джейкобса по бьют в таком то раунде.Хотя конечно подавляющее большинство считают ГГГ явным фоваритом.Мы не видели нашего ГГГ в нокдауне или так скажем в ярости.Оснавной целью Джейкобса будет вывести из себя чемпиона и перевести бой в ожестаченную уличную драку,что не пременно может дасть свои плоды.
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