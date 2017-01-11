Взрывной панчер. Характеристика боксерских навыков и видео запоминающихся нокаутов Джейкобса

Поединок GGG - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке.

В прошлом году, 18 декабря, было официально объявлено о том, что поединок казахстанца Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом все-таки состоится. Причем командам удалось договориться, не прибегая к исключительной мере - промоутерским торгам. Ровно три месяца с того дня оставалось бойцам на подготовку до того, как 18 марта они встретятся лицом к лицу на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Подробная характеристика боксерских навыков соперника GGG и подборка ярких нокаутов Джейкобса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Джейкобс - очень привлекательный вариант для GGG. С ним Головкин проверит собственные силы в бою с серьезным соперником. Многие считают, что Дэниэл сможет доставить GGG проблемы в ринге. И для таких суждений есть повод - американец силен и обладает прекрасным ударом с обеих рук. Это Дэнни демонстрировал неоднократно. При этом сложно однозначно определить его стиль боксирования. Не все бои с его участием проходят в одной манере. Джейкобс может выдать очень взрывной старт (как, например, в поединке с Куиллином), а может и чуть "засидеться" на старте, постепенно наращивая темп.



В любом случае, помимо силы удара, он эффективно использует свои комбинационные атаки. Нередко выверенные действия в ринге достигают цели и удары наносят сопернику ущерб. Тут стоит отметить, что Джейкобс все-таки чаще "ураганит" в начальных раундах. При этом он не действует однообразно. Вариативность комбинаций позволяет ему дезориентировать соперников, которые также теряются под силой Дэниэла.







Джейкобс может выступить и в роли скоростного контрпанчера. В случае атаки соперника, состоящей из серии ударов, защищающийся Дэниэл одним своим ударом способен не только сбить темп, но и потрясти соперника. Как правило, промежуток времени между выжиданием в защите и точным ударом - очень короткий.



Но если он все-таки почует кровь (потрясет оппонента), то никогда не медлит с добиванием. Выбитому из ритма боксера предстоит вынести буквально град ударов Джейкобса, который неустанно пытается довести дело до нокаута.







Как поведет себя Джейкобс в бою с Головкиным - неизвестно. Он может сделать ставку на быстрый бой, предложив казахстанцу "рубку". Такая тактика может принести свои плоды. Многие называют подобную развязку едва ли не единственным шансом на победу американца. Но тут нужен точный удар. Кроме того, следует не забывать о рисках. Головкин - один из сильнейших панчеров, тесный бой с которым может закончится не лучшим образом для Дэнни. Может поэтому к подготовке Джейкобса привлечен тренер Андре Уорда - Вирджил Хантер. А значит Дэниэл будет готов ко всему: и к быстрому старту с уличной дракой, и к глухой защите с попытками нейтрализовать ударную мощь GGG.



Активно обсуждаются два нокдауна Джейкобса - от Дмитрия Пирога (американец потерпел поражение) и от Серхио Моры (победа Дэниэла). Это говорит о том, что "держалка" у него не самая лучшая. По крайней мере, Геннадия еще никто не ронял на канвас.







Тем не менее, имеем то, что имеем. Джейкобс силен и по-своему опасен. На его счету много досрочных побед, добытых именно в начале поединков. Предлагаем вашему внимаю одни из лучших нокаутов Джейкобса, а также яркие моменты его поединков.



Дэниэл Джейкобс - Милтон Нуньес



Колумбиец очень хорошо знаком казахстанским любителям бокса. Сначала с ним в первом раунде расправился Геннадий Головкин, а в прошлом году в своем дебюте на профи-ринге Жанибек Алимханулы также одолел Нуньеса в начальной трехминутке. Встречался Милтон и с Джейкобсом. В той встрече рослый колумбийский боксер опять таки не смог продолжить поединок в первом раунде.







Дэниэл Джейкобс - Джаррод Флетчер



Американец победил представителя Австралии и стал обладателем титула WBA в среднем весе. Уже в первом раунде Джейкобс отправил оппонента в нокдаун после чего уже не отдавал инициативу. Бой был остановлен после того, как 30-летний австралиец вновь побывал на полу ринга в пятом раунде.







Дэниэл Джейкобс - Серхио Мора



Данное противостояние насчитывает два поединка с разницей в один год. Первая встреча прошла довольно быстро. При этом оба боксера в первом раунде побывали в нокдауне, а во втором Джейкобс одержал победу.



Второй поединок продлился семь раундов. За это время Мора успел побывать пять раз в нокдауне (в четвертом, пятом и трижды в седьмом раундах).











Дэниэл Джейкобс - Джованни Лоренцо



В этом поединке у Джейкобса получился один из самых брутальных нокаутов. Уже в третьем раунде боя во время очередной "рубки" американец провел удачную серию точных ударов, которые "усыпили" доминиканца.







Дэниэл Джейкобс - Питер Куиллин



Третья защита Джейкобса титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе против Куиллина получилась очень скоротечна. Однако поединок не был лишен зрелищности. Поначалу боксеры осторожничали, но уквально через минуту Джейкобс зацепил Куиллина справа и заметив, что противника повело, бросился его добивать. После шквала ударов рефери решил остановить поединок.







Ниже представлен видеоролик с остальными нокаутами Джейкобса.











Фото с сайтов boxingjunkie.usatoday.com, ESPN.com, roundbyroundboxing.com