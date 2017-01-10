"Канело" не избегает Головкина, он нокаутирует его. Даже Джейкобс может его "вздуть" - Мейвезер

Флойд напомнил, что недавно полусредневес перебоксировал казахстанца.
Сегодня 09:09
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- Если "Канело" может легко побить Головкина, как утверждает Мейвезер, он должен был уже давно принять бой - СМИ
Флойд Мейвезер-младший и Сауль Альварес. Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший в очередной раз заявил о том, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) нокаутирует казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), если их бой состоится.
"Канело" не избегает GGG. "Канело" побьет его. Головкина, если я не ошибаюсь, недавно перебоксировал полусредневес (Келл Брук - прим.). Я знаю бокс, и никто не разбирается в нем лучше меня. "Канело" нокаутирует GGG.
Головкину предстоит бой с Джейкобсом. Дэнни умеет драться. Фишка в том, что даже Джейкобс может его "вздуть", если будет в состоянии принимать удары. Но победит тот, кто кого первым достанет", - заявил Мейвезер-младший в беседе с ESPN.
Ранее Флойд также говорил, что "Канело" легко побьет Головкина, и это не займет у него много времени. "Головкин бьет прямо вниз и вверх. Хорошая сила удара, но ничего особенного. Если Брук бил его, то представьте, что было бы, если бы на его месте был я", - добавил Мейвезер-младший.
Однако известный тренер по боксу Кенни Портер считает, что Альварес не сможет победить казахстанца. По его словам, Головкин отправит мексиканца в школу, как это в свое время сделал Флойд Мейвезер-младший.
Добавим, что в 2016 году мог состояться бой Головкина и Альвареса, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Ранее стало известно, что "Канело" действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. Ожидается, что мексиканец вернется на ринг в мае.
У Головкина, являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в этом же весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
"Канело" не избегает GGG. "Канело" побьет его. Головкина, если я не ошибаюсь, недавно перебоксировал полусредневес (Келл Брук - прим.). Я знаю бокс, и никто не разбирается в нем лучше меня. "Канело" нокаутирует GGG.
Головкину предстоит бой с Джейкобсом. Дэнни умеет драться. Фишка в том, что даже Джейкобс может его "вздуть", если будет в состоянии принимать удары. Но победит тот, кто кого первым достанет", - заявил Мейвезер-младший в беседе с ESPN.
Ранее Флойд также говорил, что "Канело" легко побьет Головкина, и это не займет у него много времени. "Головкин бьет прямо вниз и вверх. Хорошая сила удара, но ничего особенного. Если Брук бил его, то представьте, что было бы, если бы на его месте был я", - добавил Мейвезер-младший.
Однако известный тренер по боксу Кенни Портер считает, что Альварес не сможет победить казахстанца. По его словам, Головкин отправит мексиканца в школу, как это в свое время сделал Флойд Мейвезер-младший.
Добавим, что в 2016 году мог состояться бой Головкина и Альвареса, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Ранее стало известно, что "Канело" действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. Ожидается, что мексиканец вернется на ринг в мае.
У Головкина, являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в этом же весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).