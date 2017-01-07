Головкин просто избивал американских любителей. И Альвареса он отправит в школу - Кенни Портер

Известный американский тренер поделился мнением о GGG.

Известный американский тренер по боксу Кенни Портер поделился своим мнением о Геннадие Головкине, сообщает Fight Hype. Портер не только сделал прогноз на бои GGG против Дэниэла Джейкобса и Сауля Альвареса, но и вспомнил, как казахстанский чемпион крушил американцев во время любительской карьеры.

"Не вопрос, что Головкин всегда был по-настоящему сильным боксером. В любителях он очень легко побил многих членов сборной США. Но сейчас все хотят, чтобы он встретился с более сильным соперником. И до тех пор, пока это не произойдет, люди будут задавать вопросы. Победит ли Головкин Джейкобса? Пока я не могу ответить на этот вопрос. Мне хочется сравнить то, что Дэнни делал в последних боях, с тем, что он будет делать против GGG. Но я знаю, что он усердно тренируется и будет готов к этому бою. Так что давайте поговорим об этом после боя. Но я буду за Дэнни в этом поединке.

Головкин просто избивал американских боксеров в любителях. Те, кто дрался с ним, возвращались побитыми. И мы, как тренеры, знали, с кем имеем дело, если он нам выпадал. Он побеждал очень талантливых парней из американской сборной. И это выглядело очень легко, не утруждаясь. Победит ли его Альварес? Нет. Будет то же самое, что и в поединке "Канело" с Мейвезером. Головкин отправит этого парня в школу", - сказал Портер.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.

Поединок Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, вернулся в первый средний вес и призывал казахстанца к поединку в промежуточном весе. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.