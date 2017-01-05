Бой Головкин - Джейкобс покажут в прямом эфире в Казахстане

Оба боксера уже начали подготовку к мартовскому поединку.
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Дэниэл Джейкобс и Геннадий Головкин. Фото с сайта BoxingScene.com
Бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) покажут в прямом эфире в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). Для Головкина это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.
Старт продаж билетов на бой Головкин - Джейкобс пришелся на 24 декабря. Минимальная стоимость одного места на арене Madison Square Garden составляет 100 долларов. Самый же дорогой билет обойдется в 1 000 долларов.
Madison Square Garden вмещает 17-18 тысяч зрителей. Во время проведения боксерских поединков вместимость арены может расшириться до 20 тысяч.
Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье. Тогда это событие было показано по PPV и собрало аншлаг. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden. Как ранее рассказал промоутер GGG Том Леффлер, продажи билетов на поединок с американцем опережают график боя с Лемье.
Добавим, что Головкин уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами. Ранее также стало известно, что готовиться к бою с GGG американцу будет помогать тренер Вирджил Хантер, известный по работам с Андре Уордом и Амиром Ханом.
Также в рамках этого вечера бокса выступит непобежденный чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе Роман "Чоколатито" Гонсалес из Никарагуа (46-0, 38 КО) и украинский боксер Александр Усик.
Поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). Для Головкина это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.
Старт продаж билетов на бой Головкин - Джейкобс пришелся на 24 декабря. Минимальная стоимость одного места на арене Madison Square Garden составляет 100 долларов. Самый же дорогой билет обойдется в 1 000 долларов.
Madison Square Garden вмещает 17-18 тысяч зрителей. Во время проведения боксерских поединков вместимость арены может расшириться до 20 тысяч.
Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье. Тогда это событие было показано по PPV и собрало аншлаг. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden. Как ранее рассказал промоутер GGG Том Леффлер, продажи билетов на поединок с американцем опережают график боя с Лемье.
Добавим, что Головкин уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами. Ранее также стало известно, что готовиться к бою с GGG американцу будет помогать тренер Вирджил Хантер, известный по работам с Андре Уордом и Амиром Ханом.
Также в рамках этого вечера бокса выступит непобежденный чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе Роман "Чоколатито" Гонсалес из Никарагуа (46-0, 38 КО) и украинский боксер Александр Усик.