Как Геннадий Головкин готовится к бою против Дэниэла Джейкобса

Казахстанский боксер возобновил тренировочный лагерь.
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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин возобновил подготовку к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, передает корреспондент Vesti.kz.
В тренировочный лагерь Big Bear в одноименном городе штата Калифорния (США) Головкин прибыл 3 января. До этого, начиная с 7 декабря, он находился в отпуске.
В то же время Джейкобс без перерыва продолжал подготовку к бою с Головкиным. Американец нанял в качестве спарринг-партнеров сразу трех заметных боксеров среднего веса. Готовиться ему помогают 28-летний украинец Евгений Хитров (14-0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) и 31-летний украинец с американским паспортом Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО).
Свое мнение о спарринг-партнерах Джейкобса высказал известный украинский тренер Сергей Корчинский. Наставник американца Андре Розье заявил, что его подопечный подготовится к бою с Головкиным на 195 процентов. В преддверии поединка Джейкобс нанял еще и специалиста по питанию.
Вместе с тренером Абелем Санчесом (слева) и промоутером Томом Леффлером
Training camp for #GGGJacobs #GGG #boxing @GGGBoxing pic.twitter.com/oqtLlUKYpH— marjo (@Marjo_Mathers) 5 января 2017 г.
#GGG in Big Bear @GGGBoxing #GGGJacobs #boxing pic.twitter.com/wTud0ainIH— marjo (@Marjo_Mathers) 5 января 2017 г.
Вместе с украинцем Сергеем Богачуком - экс-боксером клуба "Украинские атаманы" из WSB
Sergey Bogachuk and Gennady Golovkin in Big Bear Training Camp CA pic.twitter.com/255O7dZpFi— UkraineAtamansBoxing (@UkraineAtamans) 4 января 2017 г.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.
34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог. Российский боксер в интервью Vesti.kz рассказал, какие сложности американец может преподнести Головкину.
В материале использованы фото из группы "Геннадий GGG Головкин" во "ВКонтакте"