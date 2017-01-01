Головкин прибыл в Big Bear и готов начать подготовку к бою с Джейкобсом

Поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Сегодня 15:11
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Фото из группы " Геннадий GGG Головкин" ВК
Казахстанский боксер Геннадий Головкин прибыл в Big Bear и готов начать подготовку к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, сообщает группа "Геннадий GGG Головкин" "ВКонтакте".
"Геннадий Головкин прибыл в Big Bear и готов начать тренировочный лагерь к бою с Дэниелом Джейкобсом!" - говорится в сообщении.
Напомним, что поединок Головкина против претендента по линии WBA Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Также казахстанский боксер владеет титулами WBC, IBF и IBO.