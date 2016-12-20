К бою с Головкиным Дэниэл будет готов на 195 процентов! - тренер Джейкобса

Тренировочные лагери американца пройдут в двух городах.
20 декабря 22:58
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Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
Американский тренер Андре Розье в интервью BoxingScene рассказал, как его подопечный Дэниэл Джейкобс будет готовиться к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.
По его словам, подготовка пройдет в двух городах, а сам Джейкобс подойдет к поединку готовым больше, чем на сто процентов.
"Я очень воодушевлен. Я ждал, что эти переговоры, занявшие некоторое время, успешно завершатся. Дэнни будет готов на 195 процентов! Тренироваться мы начнем дома, в Нью-Йорке, а затем, наверное, отправимся во Флориду, чтобы продолжить готовиться там", - цитирует Розье AllBoxing.ru.
Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке. В США бой будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций PPV.
Ранее Головкин назвал Джейкобса вторым средневесом в мира, а американец заявил, что заставит своей победой гордиться родной Бруклин.
По его словам, подготовка пройдет в двух городах, а сам Джейкобс подойдет к поединку готовым больше, чем на сто процентов.
"Я очень воодушевлен. Я ждал, что эти переговоры, занявшие некоторое время, успешно завершатся. Дэнни будет готов на 195 процентов! Тренироваться мы начнем дома, в Нью-Йорке, а затем, наверное, отправимся во Флориду, чтобы продолжить готовиться там", - цитирует Розье AllBoxing.ru.
Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке. В США бой будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций PPV.
Ранее Головкин назвал Джейкобса вторым средневесом в мира, а американец заявил, что заставит своей победой гордиться родной Бруклин.