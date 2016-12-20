К бою с Головкиным Дэниэл будет готов на 195 процентов! - тренер Джейкобса

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Акжайык Универсал
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Бавария РБ Лейпциг 3:0
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Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
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Торпедо НН Динамо М 22:00
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Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
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Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
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Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
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Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
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Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
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Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
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Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

К бою с Головкиным Дэниэл будет готов на 195 процентов! - тренер Джейкобса

Тренировочные лагери американца пройдут в двух городах.

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13 Комментариев
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
Американский тренер Андре Розье в интервью BoxingScene рассказал, как его подопечный Дэниэл Джейкобс будет готовиться к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным

По его словам, подготовка пройдет в двух городах, а сам Джейкобс подойдет к поединку готовым больше, чем на сто процентов. 

"Я очень воодушевлен. Я ждал, что эти переговоры, занявшие некоторое время, успешно завершатся. Дэнни будет готов на 195 процентов! Тренироваться мы начнем дома, в Нью-Йорке, а затем, наверное, отправимся во Флориду, чтобы продолжить готовиться там", - цитирует Розье AllBoxing.ru

Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке. В США бой будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций PPV. 

Ранее Головкин назвал Джейкобса вторым средневесом в мира, а американец заявил, что заставит своей победой гордиться родной Бруклин. 
Просмотров: 2532  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Данияр Абенов 20 декабря 23:51
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 225
Джейкобс мой тебе совет, не мучай жопу с тренировками это тебе не поможет!
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Коренной Вчера 00:30
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Данияр Абенов , ты возможно и сдался бы без боя, а он не привык
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Aqmetov Kidirgali 20 декабря 23:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Почему 195% а где 5%
Ответить 1
 
Константин Айт. Вчера 00:06
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6015
Aqmetov Kidirgali,....с процентами у него напряг !
Ответить -1
 
Булат Балагур Вчера 00:09
Статус: МСМК
Рейтинг: 986
И что ? А Гена на 200 % ))
Ответить 1
 
Бек $$$ Вчера 00:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
4 месяц тренировка 195% , 18 марта всего тебе хватит если крупно повезёт то тогда 6-7 раундов всего , потом спать долгих 8-9 месяцев или годы !!! Гена алга !!!
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Аскербек Какимов Вчера 00:36
Статус: Профи
Рейтинг: 364
Розъе утверждает, что подготовиться Джэйкобсу против Головкина поможет Хитров, Деревянченко, Хурцидзе, (кстати первые двое подготовили Лемье), может быть они вчетвером выйдут на ринг и победят сложив общие усилия. И еще в интернете есть отрезок видео спаринга с Дауреном Елеусиновым начинающим профи из Казахстан, там он гоняет Джэйкобса дубасит по голове.
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Dron777 Вчера 02:25
Статус: Профи
Рейтинг: 336
а вот и (Sparring) Dauren Yeleussinov - Daniel Jacobs https://www.youtube.com/watch?v=ZEon1HmKHVU
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fisher Вчера 03:09
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Аскербек Какимов,достаточно будет Хитрова чтобы похоронить Головкина
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Serikjan Atash Вчера 12:14
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
f isher, Хитрова всегда называли "будущим Головкиным". А Джейкобсу ну"жен сегодняшний Головкин, а не будущий. А Лу Дибелла называл Хитрова "вторым Головкиным", Джейкобсу нужен первый Головкин, а не второй.
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fisher Вчера 03:09
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Аскербек Какимов,пока что 4 из 4 моих прогнозов сошлись)
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Аскербек Какимов Вчера 11:06
Статус: Профи
Рейтинг: 364
fisher Хитров пусть сначала выйдет победителем с турнира четырех (двое из них уже остановлены Головкиным), он уже начал буксовать в середничках, куда ж ему сейчас до Головкина.
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Lada Vesta Вчера 08:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 187
откуда берутся эти дауны-фишер, сынка и пацанёнок?
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