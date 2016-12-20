18 марта я заставлю Бруклин гордиться мной - Дэниэл Джейкобс

Американский боксер также обещал шокировать мир и отобрать пояса у Геннадия Головкина.
20 декабря 10:00
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Дэниэл джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
"Регулярный" чемпион мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) определился с экипировкой, в которой он выйдет на бой против казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), который владеет титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе, сообщает BoxingScene.com.
Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций. Джейкобс выйдет на ринг в экипировке бренда Brooklyn Boxing, официальным лицом которого он стал в июне этого года.
"Я рад представлять Brooklyn Boxing и 2,6 миллиона жителей моего родного района. Моя история о том, чтобы никогда не сдаваться, и я возьму мужество и упорство с собой на ринг против Головкина 18 марта. Я заставлю Бруклин гордиться мной", - заявил Джейкобс.
Ранее американец поделился планами на бой с Головкиным и рассказал о том, за счет чего он собирается одержать победу в предстоящем бою. Джейкобс также обещал шокировать мир 18 марта и отобрать у Головкина все его пояса.
Однако у тренера казахстанца Абеля Санчеса другое мнение на этот счет. По его словам, Головкин уничтожит американца за семь раундов. Также Санчес посоветовал публике прочитать после боя то, что Джейкобс говорит сейчас.
Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций. Джейкобс выйдет на ринг в экипировке бренда Brooklyn Boxing, официальным лицом которого он стал в июне этого года.
"Я рад представлять Brooklyn Boxing и 2,6 миллиона жителей моего родного района. Моя история о том, чтобы никогда не сдаваться, и я возьму мужество и упорство с собой на ринг против Головкина 18 марта. Я заставлю Бруклин гордиться мной", - заявил Джейкобс.
Ранее американец поделился планами на бой с Головкиным и рассказал о том, за счет чего он собирается одержать победу в предстоящем бою. Джейкобс также обещал шокировать мир 18 марта и отобрать у Головкина все его пояса.
Однако у тренера казахстанца Абеля Санчеса другое мнение на этот счет. По его словам, Головкин уничтожит американца за семь раундов. Также Санчес посоветовал публике прочитать после боя то, что Джейкобс говорит сейчас.