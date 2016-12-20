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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

18 марта я заставлю Бруклин гордиться мной - Дэниэл Джейкобс

Американский боксер также обещал шокировать мир и отобрать пояса у Геннадия Головкина.

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15 Комментариев
Дэниэл джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
Дэниэл джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
"Регулярный" чемпион мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) определился с экипировкой, в которой он выйдет на бой против казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), который владеет титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе, сообщает BoxingScene.com.

Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций. Джейкобс выйдет на ринг в экипировке бренда Brooklyn Boxing, официальным лицом которого он стал в июне этого года.

"Я рад представлять Brooklyn Boxing и 2,6 миллиона жителей моего родного района. Моя история о том, чтобы никогда не сдаваться, и я возьму мужество и упорство с собой на ринг против Головкина 18 марта. Я заставлю Бруклин гордиться мной", - заявил Джейкобс.

Ранее американец поделился планами на бой с Головкиным и рассказал о том, за счет чего он собирается одержать победу в предстоящем бою. Джейкобс также обещал шокировать мир 18 марта и отобрать у Головкина все его пояса.

Однако у тренера казахстанца Абеля Санчеса другое мнение на этот счет. По его словам, Головкин уничтожит американца за семь раундов. Также Санчес посоветовал публике прочитать после боя то, что Джейкобс говорит сейчас.
Просмотров: 2568  Комментариев: 15
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Комментарии

 
 
Канат Дарбаев 20 декабря 10:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Главное, чтоб до боя без травм обошелся.
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ТТ 44 20 декабря 10:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Да. да Главное руку или ногу себе не сломай. Утешай себя.... Самое основное выйди на ринг.
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Жан А. 20 декабря 10:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 907
Перестал уважать Джейкобса. У него нет уважения к ГГГ, нет уважения к WBA. Перед боем начал устанавливать свои правила, захотел себе побольше гонорар. Что тут придумывать, есть правила WBA по разделению гонорара. Не нравится - оставляй пояс и иди в другую организацию - WBO, IBF, WBC. Джейкобс обязательный претендент, тебя не должен уговаривать Леффлер. Не понравились правила - обращайся к Мендосу.
Ответить -3
 
Жан А. 20 декабря 10:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 907
Или это сговор промоутеров, чтобы создать ажиотаж вокруг боя.
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Батыр 20 декабря 10:48
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 525
Для разогрева боя Джейкобсу надо побольше "жути" нагонять))
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MsVvvvwwww . 20 декабря 11:51
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Батыр, в нашем языке это просто реклама боя. Тем более PPV трансляция по НВО. Жаль что, ни Джейкобс, ни Головкин не умеет рекламировать бой. Они слишком вежливы и интелленгентны.
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Kaizer 20 декабря 11:51
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4922
При все уважении Дэни, не получится！
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Кенжебай 20 декабря 11:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 569
Если продержится 8.9 раундов то тогда только его будут уважать и гордится а так у него шансов нету!
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MsVvvvwwww . 20 декабря 12:33
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Кенжебай, шансы Уэйда были 10, шансы Монро были 20, Шансы Лемье были 30, а шансы Джейкобса примерно 40. Джейкобс не слабее Сондерса и Альвареса.
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damir aliev 20 декабря 12:57
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
MsVvvvwwww .,Я думаю Альварес по сильнее а потом Джейкобс а Сондерс намного ниже он просто домашний чемп простой короче!
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Альнур Надыргалиев 20 декабря 13:23
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Может я пропустил, было ли инфо о разделении гонорара оставили 70 на 30 или было изменение?
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Жан А. 20 декабря 18:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 907
Альнур Надыргалиев, кажись не было.
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Серик Жаксыбаев 20 декабря 13:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 709
Если ты вовремя выйдешь на бой с монстром ГГГ, то бруклин тебя и так будет уважать
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Tair Mamedov 20 декабря 16:32
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Бруклин в сравнений с Майкудуком детский сад
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Viprin Viprin 20 декабря 21:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Шансов у Джейкобса нет и гордиться 18 марта Бруклину будет нечему... GGG будет великолепен и запросто уничтожит. Утешает что Дэниель хорошо заработает.
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