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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Я вижу кучу недостатков у Головкина и знаю, как обернуть их в свою пользу - Джейкобс

Американский боксер поделился планом на бой с GGG.

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7 Комментариев
Дэниэл Джейкобс. Фото ©Getty Images
Дэниэл Джейкобс. Фото ©Getty Images
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) рассказал, за счет чего он собирается победить казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.

Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Трансляцию будет вести телеканал HBO по системе платных трансляций (PPV).

"Я уверен, что покажу лучшего себя, потому что я определенно вижу кучу недостатков у Головкина и знаю, как обернуть их в свою пользу. Конечно, есть риск из-за его мощи, но это бокс, и здесь может случиться все что угодно. Но мы должны правильно разыграть свои карты, где-то приспособиться и следовать плану на бой. Это основы бокса. У Головкина на самом деле нет защиты, а моя скорость позволяет мне уклоняться от ударов, а сила - делать больно соперникам.

Это самый большой бой в моей карьере, и не собираюсь идти туда в статусе андердога, что придает мне дополнительную мотивацию. Всю свою жизнь я был андердогом, откуда я пришел, в каких условиях я рос - все, через что пришлось мне пройти. Моя жизнь была полна вызовов. Это вершина моей карьеры, и она в самое прекрасное время", - сказал Джейкобс в беседе с Boxingtalk.com.

Ранее американец также заявил, что собирается шокировать мир 18 марта и отобрать у казахстанца все его пояса.

Сам Головкин и его тренер Абель Санчес признались, что Джейкобс - самый сильный соперник в карьере казахстанского боксера. В то же время Санчес сомневается, что американец сможет продержаться против его подопечного больше семи раундов.
Просмотров: 2537  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
КГП Аягоз су 20 декабря 08:55
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
не получилось Джейкобсу "уклониться" от боя с "ГГГ", как это получилось у некоторых "великих" типа Мартинеса, Котто, Альвареса, Куиллина, Ю,бенка, Чавеса, Сондерса.
Дай бог, чтобы ему удавалось несколько раундов уклоняться от ударов "ГГГ" в ринге, 18 марта 2017 г
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damir aliev 20 декабря 13:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
КГП Аягоз су,Да Гене надо книгу написать клоуны которые боялись терминатора!
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Serik Orda 20 декабря 08:59
Статус: Профи
Рейтинг: 434
"...Головкина на самом деле нет защиты". - ему следует посмотреть бой когда Гена дрался с Лемье.
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Жан Костанай 20 декабря 09:05
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Аягоз , поверь если бы хотел уклониться то он бы уклонился , он реальный человек ! Будет думаю интересный бой . Сначала Джэйкобс , потом Юбэнк , Рыжий , а в следующем году хоте бы чтоб бросил мертвый вес и перешёл в 168 фунтов)))
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damir aliev 20 декабря 10:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
Жан Костанай Юбенк нахрен не нужен кто он такой мешок англиский это шаг назад!А мертвый потому,что здесь Гена боксирует!
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Аягоз Вчера 12:07
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
Жан Костанай ,бой "регуляра" и супер-чемпиона" должен был стать обязательным ещё в начале 2016г. Об этом говорил Леффлер на конвеции ВБА по итогам 2015 г. тогда Мендоса (наверняка с подачи команды Джейкобса) не оказал должного действия. А когда был подписан контракт на бой с Бруком Мендоса выкинул "подляну" - не санкционировав защиту пояса ВБА, потом вдруг "встрял" с обязаловкой" этого боя.
Ну забронировали же на 10-декабря 2016 г арену и согласовали с НВО, а сорвал бой никто иной как сам Джейкобс. Можно подумать, возможность биться за титул чемпиона выпадает так часто, что Джейкобс в обход правил ВБА решил поторговаться
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Allen Tontin Сегодня 00:40
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Да уж растащило его
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