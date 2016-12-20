Я вижу кучу недостатков у Головкина и знаю, как обернуть их в свою пользу - Джейкобс

Американский боксер поделился планом на бой с GGG.
20 декабря 08:30
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Дэниэл Джейкобс. Фото ©Getty Images
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) рассказал, за счет чего он собирается победить казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Трансляцию будет вести телеканал HBO по системе платных трансляций (PPV).
"Я уверен, что покажу лучшего себя, потому что я определенно вижу кучу недостатков у Головкина и знаю, как обернуть их в свою пользу. Конечно, есть риск из-за его мощи, но это бокс, и здесь может случиться все что угодно. Но мы должны правильно разыграть свои карты, где-то приспособиться и следовать плану на бой. Это основы бокса. У Головкина на самом деле нет защиты, а моя скорость позволяет мне уклоняться от ударов, а сила - делать больно соперникам.
Это самый большой бой в моей карьере, и не собираюсь идти туда в статусе андердога, что придает мне дополнительную мотивацию. Всю свою жизнь я был андердогом, откуда я пришел, в каких условиях я рос - все, через что пришлось мне пройти. Моя жизнь была полна вызовов. Это вершина моей карьеры, и она в самое прекрасное время", - сказал Джейкобс в беседе с Boxingtalk.com.
Ранее американец также заявил, что собирается шокировать мир 18 марта и отобрать у казахстанца все его пояса.
Сам Головкин и его тренер Абель Санчес признались, что Джейкобс - самый сильный соперник в карьере казахстанского боксера. В то же время Санчес сомневается, что американец сможет продержаться против его подопечного больше семи раундов.
Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Трансляцию будет вести телеканал HBO по системе платных трансляций (PPV).
"Я уверен, что покажу лучшего себя, потому что я определенно вижу кучу недостатков у Головкина и знаю, как обернуть их в свою пользу. Конечно, есть риск из-за его мощи, но это бокс, и здесь может случиться все что угодно. Но мы должны правильно разыграть свои карты, где-то приспособиться и следовать плану на бой. Это основы бокса. У Головкина на самом деле нет защиты, а моя скорость позволяет мне уклоняться от ударов, а сила - делать больно соперникам.
Это самый большой бой в моей карьере, и не собираюсь идти туда в статусе андердога, что придает мне дополнительную мотивацию. Всю свою жизнь я был андердогом, откуда я пришел, в каких условиях я рос - все, через что пришлось мне пройти. Моя жизнь была полна вызовов. Это вершина моей карьеры, и она в самое прекрасное время", - сказал Джейкобс в беседе с Boxingtalk.com.
Ранее американец также заявил, что собирается шокировать мир 18 марта и отобрать у казахстанца все его пояса.
Сам Головкин и его тренер Абель Санчес признались, что Джейкобс - самый сильный соперник в карьере казахстанского боксера. В то же время Санчес сомневается, что американец сможет продержаться против его подопечного больше семи раундов.