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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Джейкобс однозначно наш сильнейший соперник - тренер Головкина

В активе американца серия из 12 досрочных побед после единственного поражения в карьере.

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10 Комментариев
Абель Санчес. Фото с сайта Sky Sport
Абель Санчес. Фото с сайта Sky Sport
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Абель Санчес назвал американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) сильнейшим оппонентом в карьере его подопечного.

"Обернитесь и посмотрите на пять последних боев Головкина. Непосредственно перед боем каждый из боксеров был лучшим. До этого Маклин также был большой проверкой для нас. Но я согласен с тем, что Джейкобс - однозначно наш сильнейший соперник.

Он талантливый спортсмен, лучший панчер, очень резкий панчер. Возможно, он не Кертис Стивенс, но как и он может сильно бить и хорошо боксировать. Джейкобс проиграл Пирогу, но все равно лучший из тех, с кем встречался Головкин на данный момент", - сказал Санчес в беседе с BoxingScene.com.

Добавим, что в активе Джейкобса серия из 12 досрочных побед, которые он одержал после единственного поражения в карьере в бою с Дмитрием Пирогом в июле 2010 года. В 2012 году Головкин должен был встретиться с Пирогом, но бой не состоялся из-за травмы российского боксера.

Ранее было официально объявлено, что бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене G в Madison Square Garden. Трансляцию будет вести телеканал HBO по системе платных трансляций (PPV).

Сам Головкин также назвал Джейкобса своим лучшим соперником, а поединок с ним - самым большим в его карьере. При этом американец намерен шокировать мир 18 марта и отобрать у GGG все его пояса.

Однако Санчес настроен не так оптимистично, как американец. По его словам, Головкин уничтожит Джейкобса за семь раундов.
Просмотров: 2549  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Viprin Viprin 19 декабря 20:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Уже радуешься любому бою Головкина...
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Бек $$$ 19 декабря 21:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
первый три раунда ... потом как все будет бегать и шататься от угла до угла !!! Гена уничтожить его как спарринге между 6 им и 7 ом раунде !!! !!!
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Miss MiddleWeight 19 декабря 21:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1374
Ребята, правда ли что сентябрские ппв Sky Sports составил 500 тыс?
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Санек Васильев 20 декабря 08:14
Статус: Профи
Рейтинг: 336
Miss MiddleWeight, Ну вроде бы. Но пока инфа неподтвержденная
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damir aliev 19 декабря 21:16
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
Думаю Гена сделает все как надо!Бой будет очень интерестный хороший опастный соперник после которого эксперты в ковычках и хэйтеры ау чтоб вы все заткнулись!
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Viprin Viprin 19 декабря 21:48
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Абель Санчес согласен со мной что самым опасным соперником Геннадия Головкина был Кертис Стивенс эдакий альфа-самец))))
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Darkhan 19 декабря 22:00
Статус: Профи
Рейтинг: 316
Viprin viprin, о да альфа самец))
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Еркебулан Мундаев 19 декабря 23:20
Статус: Фанат
Рейтинг: 22
Абекен коп сойлейди осы
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Kaizer 19 декабря 23:26
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4922
Дэни хороший соперник для ГГГ и еще он забрал скальп непобежденного чемпиона мира Питера Куиллина！а это много стоит!
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Непрощённый Непрощённый 20 декабря 15:15
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 243
Спору нет - базар жок - Абеке ага сам мексиканец - а тут столько нервов измотал - готовимся на полную катушку)))))))))))))))))))))))))))))))) Думаю наша энергетика поможет пробить обмотку Джеки)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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