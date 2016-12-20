Джейкобс однозначно наш сильнейший соперник - тренер Головкина

В активе американца серия из 12 досрочных побед после единственного поражения в карьере.
19 декабря 20:40
10 Комментариев
Ссылки по теме:
- Сможет ли Джейкобс бегать от Головкина в ринге? Это вопрос на миллион долларов - тренер
- Настроение Джейкобса изменится, когда Головкин в него попадет - Абель Санчес
- Простите за ожидание, но теперь все готово, и я готов шокировать мир - Джейкобс о бое с Головкиным
- Я бы хотел, чтобы люди прочитали после боя то, что Джейкобс говорит о Головкине сейчас - Абель Санчес
Абель Санчес. Фото с сайта Sky Sport
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Абель Санчес назвал американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) сильнейшим оппонентом в карьере его подопечного.
"Обернитесь и посмотрите на пять последних боев Головкина. Непосредственно перед боем каждый из боксеров был лучшим. До этого Маклин также был большой проверкой для нас. Но я согласен с тем, что Джейкобс - однозначно наш сильнейший соперник.
Он талантливый спортсмен, лучший панчер, очень резкий панчер. Возможно, он не Кертис Стивенс, но как и он может сильно бить и хорошо боксировать. Джейкобс проиграл Пирогу, но все равно лучший из тех, с кем встречался Головкин на данный момент", - сказал Санчес в беседе с BoxingScene.com.
Добавим, что в активе Джейкобса серия из 12 досрочных побед, которые он одержал после единственного поражения в карьере в бою с Дмитрием Пирогом в июле 2010 года. В 2012 году Головкин должен был встретиться с Пирогом, но бой не состоялся из-за травмы российского боксера.
Ранее было официально объявлено, что бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене G в Madison Square Garden. Трансляцию будет вести телеканал HBO по системе платных трансляций (PPV).
Сам Головкин также назвал Джейкобса своим лучшим соперником, а поединок с ним - самым большим в его карьере. При этом американец намерен шокировать мир 18 марта и отобрать у GGG все его пояса.
Однако Санчес настроен не так оптимистично, как американец. По его словам, Головкин уничтожит Джейкобса за семь раундов.
"Обернитесь и посмотрите на пять последних боев Головкина. Непосредственно перед боем каждый из боксеров был лучшим. До этого Маклин также был большой проверкой для нас. Но я согласен с тем, что Джейкобс - однозначно наш сильнейший соперник.
Он талантливый спортсмен, лучший панчер, очень резкий панчер. Возможно, он не Кертис Стивенс, но как и он может сильно бить и хорошо боксировать. Джейкобс проиграл Пирогу, но все равно лучший из тех, с кем встречался Головкин на данный момент", - сказал Санчес в беседе с BoxingScene.com.
Добавим, что в активе Джейкобса серия из 12 досрочных побед, которые он одержал после единственного поражения в карьере в бою с Дмитрием Пирогом в июле 2010 года. В 2012 году Головкин должен был встретиться с Пирогом, но бой не состоялся из-за травмы российского боксера.
Ранее было официально объявлено, что бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене G в Madison Square Garden. Трансляцию будет вести телеканал HBO по системе платных трансляций (PPV).
Сам Головкин также назвал Джейкобса своим лучшим соперником, а поединок с ним - самым большим в его карьере. При этом американец намерен шокировать мир 18 марта и отобрать у GGG все его пояса.
Однако Санчес настроен не так оптимистично, как американец. По его словам, Головкин уничтожит Джейкобса за семь раундов.