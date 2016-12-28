Хитров, Хурцидзе и Деревянченко в спаррингах будут имитировать стиль Головкина - советник Джейкобса

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Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Танума 2:0
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Попко Ваттанакул 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
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Халл Сити Эвертон 02:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Хитров, Хурцидзе и Деревянченко в спаррингах будут имитировать стиль Головкина - советник Джейкобса

Казахстанец же пока прекратил тренировки.

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10 Комментариев
Деревянченко (второй справа), Джейкобс и Хитров. Фото facebook.com
Деревянченко (второй справа), Джейкобс и Хитров. Фото facebook.com
Команда американского боксера Дэниэла Джейкобса объяснила выбор спарринг-партнеров для подготовки к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным

В тренировочном лагере Джейкобса участвуют 28-летний украинец Евгений Хитров (14-0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) и 31-летний украинец Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО), выступающий в профессионалах как гражданин США. 

Советник Джейкобса Кит Коннолли в интервью The Ring объяснил выбор команды в пользу именно этих спарринг-партнеров. 

"Это сильные средневесы. Не думаю, что кроме Дэнни и Головкина кто-то из топ-10 смог бы посоперничать с ними. Они - выходцы из советской системы, и даже просто с психологической точки зрения поработать с ними будет хорошо для Дэнни. Они будут имитировать стиль Головкина, обрезая углы и выбрасывая левый крюк по корпусу, которые тот выбрасывает, когда соперник находится у канатов. Уровень спаррингов будет намного интенсивнее, чем раньше", - цитирует Конноли AllBoxing.ru

Ранее свое мнение о спарринг-партнерах Джейкобса высказал известный украинский тренер Сергей Корчинский. Наставник американца Андре Розье заявил, что его подопечный подготовится к бою с Головкиным на 195 процентов. В преддверии поединка Джейкобс нанял еще и специалиста по питанию

А вот Головкин прервал свой тренировочный лагерь. Казахстанец получил небольшой перерыв в связи с новогодними праздниками и возобновит подготовку в начале 2017 года. 

Бой Головкин - Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.

34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог. Российский боксер в интервью Vesti.kz рассказал, какие сложности американец может преподнести Головкину. 
Просмотров: 2328  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Ernur Abusseitov Сегодня 09:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 102
Ухх, А Чебурашка основательно готовиться, тем лучше, тем эпичнее будет победа, ИншАллах!
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Fanat&sport; Сегодня 09:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1411
Сильные партнеры, но тем интереснее будет бой. Готовься Дэн, готовься
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Nurlan Сегодня 10:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
Интересно, а кто будет у Гены в спарринг-партнерах. Думаю тоже нужно найти топовых бойцов.
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Fanat&sport; Сегодня 10:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1411
Даррел Бун, не?
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Serik Orda Сегодня 10:13
Статус: Профи
Рейтинг: 451
Может Гассиев наверно. Но там нужен быстро двигающийся и одновременно атакующий
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serikjan atau Сегодня 11:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2735
Serik Orda, Гассиев - тяж. с ним невозможно спарринговать, и все-таки медленный. Джейкобс намного быстрее, это зависит от веса и габарита.
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Damir Ka Сегодня 10:30
Статус: Фанат
Рейтинг: 20
Будут имитировать
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Ерсин Саулетов Сегодня 11:07
Статус: Профи
Рейтинг: 489
имитация бурной деятельности - без полезно, не поможет!!!
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Дастан Курманбаев Сегодня 11:26
Статус: Профи
Рейтинг: 322
Вряд ли хитрый Деревянченко и деревянный Хитров могут помочь обреченному Джейкобсу. Тем не менее Джейкобсу уважение за его храброе сердце! О времене , о нравы! Мы начали уважать боксеров только за то,что они соглашаются драться с GGG ! Давно подмечено , как только GGG подписывает контракт на бой , из кустов выползают по одному и начинают наперебой тявкать в сторону GGG. Когда же GGG свободен от боев - мертвая тишина ! Очень надеюсь, что в 2017 году GGG поставит жирную точку в мыльной мексиканской опере с канеллой!
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Сатыбалды Супыгалиев Сегодня 11:39
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
По-моему Деревянченко второй слева.
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