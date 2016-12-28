Хитров, Хурцидзе и Деревянченко в спаррингах будут имитировать стиль Головкина - советник Джейкобса

Казахстанец же пока прекратил тренировки.
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Деревянченко (второй справа), Джейкобс и Хитров. Фото facebook.com
Команда американского боксера Дэниэла Джейкобса объяснила выбор спарринг-партнеров для подготовки к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.
В тренировочном лагере Джейкобса участвуют 28-летний украинец Евгений Хитров (14-0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) и 31-летний украинец Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО), выступающий в профессионалах как гражданин США.
Советник Джейкобса Кит Коннолли в интервью The Ring объяснил выбор команды в пользу именно этих спарринг-партнеров.
"Это сильные средневесы. Не думаю, что кроме Дэнни и Головкина кто-то из топ-10 смог бы посоперничать с ними. Они - выходцы из советской системы, и даже просто с психологической точки зрения поработать с ними будет хорошо для Дэнни. Они будут имитировать стиль Головкина, обрезая углы и выбрасывая левый крюк по корпусу, которые тот выбрасывает, когда соперник находится у канатов. Уровень спаррингов будет намного интенсивнее, чем раньше", - цитирует Конноли AllBoxing.ru.
Ранее свое мнение о спарринг-партнерах Джейкобса высказал известный украинский тренер Сергей Корчинский. Наставник американца Андре Розье заявил, что его подопечный подготовится к бою с Головкиным на 195 процентов. В преддверии поединка Джейкобс нанял еще и специалиста по питанию.
А вот Головкин прервал свой тренировочный лагерь. Казахстанец получил небольшой перерыв в связи с новогодними праздниками и возобновит подготовку в начале 2017 года.
Бой Головкин - Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.
34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог. Российский боксер в интервью Vesti.kz рассказал, какие сложности американец может преподнести Головкину.
В тренировочном лагере Джейкобса участвуют 28-летний украинец Евгений Хитров (14-0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) и 31-летний украинец Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО), выступающий в профессионалах как гражданин США.
Советник Джейкобса Кит Коннолли в интервью The Ring объяснил выбор команды в пользу именно этих спарринг-партнеров.
"Это сильные средневесы. Не думаю, что кроме Дэнни и Головкина кто-то из топ-10 смог бы посоперничать с ними. Они - выходцы из советской системы, и даже просто с психологической точки зрения поработать с ними будет хорошо для Дэнни. Они будут имитировать стиль Головкина, обрезая углы и выбрасывая левый крюк по корпусу, которые тот выбрасывает, когда соперник находится у канатов. Уровень спаррингов будет намного интенсивнее, чем раньше", - цитирует Конноли AllBoxing.ru.
Ранее свое мнение о спарринг-партнерах Джейкобса высказал известный украинский тренер Сергей Корчинский. Наставник американца Андре Розье заявил, что его подопечный подготовится к бою с Головкиным на 195 процентов. В преддверии поединка Джейкобс нанял еще и специалиста по питанию.
А вот Головкин прервал свой тренировочный лагерь. Казахстанец получил небольшой перерыв в связи с новогодними праздниками и возобновит подготовку в начале 2017 года.
Бой Головкин - Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.
34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог. Российский боксер в интервью Vesti.kz рассказал, какие сложности американец может преподнести Головкину.