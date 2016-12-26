Джейкобс спаррингует с Деревянченко и Хитровым в рамках подготовки к бою с Головкиным

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Тобол Атырау 3:2
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Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
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Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
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Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
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Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
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Барыс Авангард 0:1
ЦСКА Динамо М 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 0:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 0:1
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 0:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Джейкобс спаррингует с Деревянченко и Хитровым в рамках подготовки к бою с Головкиным

GGG, в свою очередь, прервал тренировочный лагерь.

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11 Комментариев
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxing911.ru
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxing911.ru

"Регулярный" чемпион мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) начал спарринг-подготовку к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.

Как сообщает boxingnews.com.ua, украинские средневесы Евгений Хитров и Сергей Деревянченко, бывший боксер "Астана Арланс", начали спарринги с амеркианцем.

Отметим, что Головкин, в свою очередь, прервал тренировочный лагерь в начале декабря и возобновит подготовку уже в 2017 году.

Напомним, в США бой покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Встретиться Головкина и Джейкобса обязывают правила WBA. Казахстанец является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а американец владеет поясом регулярного чемпиона. 

34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). А на счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес россиянин Дмитрий Пирог. 

Фото vk.com

Просмотров: 3434  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Marat Marat Сегодня 17:37
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Екеуін Головкиннин екі қолы деп санап спарингте екеуімен қатар шықсай, егер сол кезде екеуін бірден нокаутқа жіберсен өзіңді Головкинге дайынмын деп есептей бер, әтпесе мұғалімнене таяқ жеген оқушыдау бұрыщта төмен қарап турасын
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Marat Marat Сегодня 17:38
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Marat Marat, оқушыдай бұрышта төмен қарап тұрасын
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Not Rated Сегодня 18:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 270
Ему надо поспаринговать с Головкиным Геннадием, тогда, может быть ,будет какой-то прок.
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Баффер Сегодня 20:43
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3147
Not Rated,тогда боя не будет)))
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Darkhan Сегодня 18:05
Статус: Профи
Рейтинг: 317
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Бек $$$ Сегодня 18:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 949
не поможет !!!!
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Zharas Balmaganbetov Сегодня 18:16
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Жалько без пояса останется
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serikjan atau Сегодня 20:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2724
Zharas Balmaganbetov, пояс чемпиона мира по WBА Головкину не нужен, и Джейкобсу тоже. Этот титул станет вакантным.
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Steppenwolf !!! Сегодня 19:37
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6024
И пусть , хлопцы натаскиваются ! Хочет дольше продержатся , но это больно против Геннадия !
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Баффер Сегодня 20:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3147
Хитров - Джейкобс хороший бой получится. Например как Уаит - Чисора вот боище, кто не смотрел советую не пожалеете.
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Viprin Viprin Сегодня 21:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1059
Джейкобсу уже никто и ничто не поможет...
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