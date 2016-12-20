Джейкобс выбрал трех спарринг-партнеров для подготовки к бою с Головкиным

Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке.
Вчера 07:20
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Фото с сайта BoxingScene.com
Тренер "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американского боксера Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) Андре Розье рассказал о процессе подготовки своего подопечного к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
По словам Розье, спарринг-партнерами Джейкобса станут другие его подопечные - украинцы Сергей Деревянченко и Евгений Хитров, а также грузин Автандил Хурцидзе.
Ранее тренер отметил, что подготовка американского боксера пройдет в двух городах, а сам Джейкобс подойдет к поединку готовым больше, чем на сто процентов.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций PPV.
При этом Джейкобс заявил, что 18 марта он заставит Бруклин гордиться им, а также он шокирует мир в этот день и отберет у Головкина все его пояса.
По словам Розье, спарринг-партнерами Джейкобса станут другие его подопечные - украинцы Сергей Деревянченко и Евгений Хитров, а также грузин Автандил Хурцидзе.
Ранее тренер отметил, что подготовка американского боксера пройдет в двух городах, а сам Джейкобс подойдет к поединку готовым больше, чем на сто процентов.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций PPV.
При этом Джейкобс заявил, что 18 марта он заставит Бруклин гордиться им, а также он шокирует мир в этот день и отберет у Головкина все его пояса.