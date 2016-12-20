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Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Джейкобс выбрал трех спарринг-партнеров для подготовки к бою с Головкиным

Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке.

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21 Комментарий
Фото с сайта BoxingScene.com
Фото с сайта BoxingScene.com
Тренер "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американского боксера Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) Андре Розье рассказал о процессе подготовки своего подопечного к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.

По словам Розье, спарринг-партнерами Джейкобса станут другие его подопечные - украинцы Сергей Деревянченко и Евгений Хитров, а также грузин Автандил Хурцидзе.

Ранее тренер отметил, что подготовка американского боксера пройдет в двух городах, а сам Джейкобс подойдет к поединку готовым больше, чем на сто процентов.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций PPV.

При этом Джейкобс заявил, что 18 марта он заставит Бруклин гордиться им, а также он шокирует мир в этот день и отберет у Головкина все его пояса.
Просмотров: 5348  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
Tref Krokus Вчера 07:37
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
хорошие спарринг-партнеры, все из топ-20 рейтинга боксрека.
Ответить -1
 
Dron777 Вчера 07:46
Статус: Профи
Рейтинг: 336
он дундук ему в спаринги нужен Дарнелл Бун, потому что Гена побеждает ни скоростью а срезкой углов и бомбардировкой в ближнем бою.
Ответить -1
 
Нурлан Акпаев Вчера 09:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Dron777, Бун с Головкиным тренируется
Ответить 0
 
Dron777 Вчера 07:49
Статус: Профи
Рейтинг: 336
Гена не выцеливает как Ковалев. он просто разрушает защиту. бьет по блоку, блок приподнимается выше бах в печень и блок раскрыт
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Вчера 11:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
Dron777, выцеливают удары только из-за того, что боятся пропустить при использовании серий. Головкин же пропустить не боится, потому и бьет такими сериями.
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! Сегодня 08:55
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6015
Шымкентский пацанчик,
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Бейбут Есмурзин Вчера 08:59
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 242
Спарринг партнёры со всего СНГ значит не зря.
Ответить 0
 
Dron777 Вчера 09:04
Статус: Профи
Рейтинг: 336
Бейбут Есмурзин, у них нет того удара что у гены
Ответить 1
 
Сатыбалды Супыгалиев Вчера 09:10
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Я боюсь, как бы Джейкобс не получил травму в спаррингах и не отложил бой.
Ответить 3
 
Аманбеков Сайлау Вчера 09:17
Статус: Юниор
Рейтинг: 56
Мы то с вами знаем что брук тоже подходил к тренировкам с научной точки зрения. Создал консилиум с профессорами разного уровня. И мы все знаем какой был результат.
Ответить 2
 
Нурлан Акпаев Вчера 09:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Не помешало бы третьим выбрать кого нибудь из полутяжелого веса. Дожился блин, уже пытаюсь давать советы противникам Головкина))
Ответить 3
 
Мухамбет Имангазиев Вчера 11:44
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 257
Нурлан Акпаев, понимаю тебя. Мне тоже хочется конкурентного боя
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Dron777 Вчера 18:13
Статус: Профи
Рейтинг: 336
Нурлан Акпаев, и я даже скажу кого проще ему найти. это бетербиев который на договоре у хеймона
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Ерсин Саулетов Вчера 09:40
Статус: Профи
Рейтинг: 487
не поможет!!!
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Serik Orda Вчера 09:45
Статус: Профи
Рейтинг: 434
Не пойму тактику а зачем так сильно афишировать. Это ведь должно быть немного засекречено! тренировочный лагерь это все таки не шутка, а несколько млн баксов
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Leon 83 Вчера 09:54
Статус: Фанат
Рейтинг: 46
Serik Orda, это просто раскрутка боя, может на самом деле будут тренироваться по другому
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Аягоз Вчера 11:41
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
Leon 83,
у меня есть опасения, что бой могут просто сорвать. Ведь изначально известно, что Джейкобс не хотел встречаться с "ГГГ" в ринге
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Мухамбет Имангазиев Вчера 11:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 257
Аягоз, хорошие деньги заработает. Он то не пропадёт после проигрыша
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Аягоз Вчера 11:27
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
очень серьезные спарринг партнеры - каждый из них достоин титульного боя за пояс чемпиона в среднем весе
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Serikjan Atash Вчера 12:12
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Аягоз, все они из украинской школы бокса, я бы добавил Бурсака.
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Dron777 Вчера 18:15
Статус: Профи
Рейтинг: 336
нужен бетербиев который также у хеймона
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