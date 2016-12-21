Джейкобс нанял специалиста по питанию для подготовки к бою с Головкиным

Американцу будет помогать экс-чемпион мира Крис Алгиери.
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Американский боксер Дэниэл Джейкобс пригласил в свою команду экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Криса Алгиери, сообщает allboxing.ru.
Экс-боксер имеет степень магистра в области питания и будет помогать Джейкобсу готовиться к бою против казахстанца Геннадия Головкина. Алгиери также имеет сертификаты от Международной ассоциации спортивного питания и Национальной ассоциации спортивных тренеров. Кроме того, Алгиери работает тренером в Университете Стоуни-Брук, расположенном на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк), и отвечает за спортивное питание.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций PPV.