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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Озвучены ожидаемые PPV-продажи боя Головкин - Джейкобс

Победитель этого поединка может стать следующей PPV-звездой.

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8 Комментариев
Фото с сайта boxingnews24.com
Фото с сайта boxingnews24.com
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), поделился ожиданиями относительно продаж платных трансляций (PPV) на бой его подопечного с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

"Я думаю, Головкин уже четко зарекомендовал себя, как один из наиболее востребованных боксеров в мире. И теперь, когда ему предстоит высококлассный поединок с Дэнни Джейкобсом, он может, в зависимости от продаж платных трансляций, рассматриваться в качестве следующей PPV-звезды. Или же Джейкобс, если победит, может стать ею", - сказал Леффлер в интервью The Ring.

При этом промоутер признался, что не любит делать прогнозы на PPV-продажи. Леффлер надеется, что показатели превзойдут результаты поединка Головкина с канадцем Давидом Лемье в октябре 2015 года, которые составили около 150 тысяч PPV.

"Его статус стал куда выше, чем был в бою с Лемье. И несмотря на то, что Лемье был чемпионом мира, Джейкобс более известный боец, благодаря тому, что чаще выступал в эфире американских кабельных телесетей. Мы никогда не даем прогнозов на цифры PPV-продаж. Наши ожидания всегда очень консервативны. Но мы ожидаем, что продажи превысят показатели поединка с Лемье", - добавил Леффлер.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Транслировать по системе PPV его будет телеканал HBO.

Ранее Леффлер рассказал о "мощном старте" продаж билетов на это событие. По его словам, они идут с опережением графика все того же боя Головкина с Лемье, который собрал аншлаг.
Просмотров: 2900  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Kaizer Сегодня 10:18
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4925
Думаю 250-300 будет.
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Marat Marat Сегодня 10:19
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
200 - 250 тыс, потолок 300. Было бы супер, если продает 450-500 тыс PPV
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Шымкентский пацанчик Сегодня 11:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 835
Marat Marat, скорее потолок 250 тыс. Но будет в районе 200.
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Marat Marat Сегодня 12:00
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Шымкентский пацанчик, я все таки больше склоняюсь на 250 тыс. По моему 200-худший, 250-средний, 300-потолок.
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Гульмира Жаркымбекова Сегодня 10:26
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
А как интересно, делится гонорар полученный от продаж PPV и билетов MSG? Кому сколько достанется?
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Nurlan Сегодня 10:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 178
"Озвучены ожидаемые PPV-продажи". "Думаю будут выше чем в бою с Лемье" Капец как все стало понятно. Дал бы хотя бы диапазон какой нибудь.
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Viprin Viprin Сегодня 11:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1072
За итогами пристально будут наблюдать команда Канело...
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Lada Vesta Сегодня 11:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 199
400-500 тысяч
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