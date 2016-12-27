Том Леффлер отчитался о "мощном старте" продаж билетов на бой Головкин - Джейкобс

Сам бой пройдет 18 марта в Нью-Йорке на Madison Square Garden.
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Фото с сайта BoxingScene.com
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер признался, что приятно удивлен результатам предварительной продажи билетов на бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на BoxingScene.com.
"Мы очень довольны результатами очень мощного старта предварительной продажи билетов на бой Головкин - Джейкобс за первые дни, учитывая, что они выпали на рождественские выходные. Мы опережаем график октября 2015 года, когда Головкин собрал аншлаг на Madison Square Garden. Это во многом благодаря интересу к Дэнни Джейкобсу, который из Бруклина.
Мы с нетерпением ждем очередного запоминающегося вечера в "Мекке бокса", где перед толпой болельщиков будут драться два лучших средневеса", - сказал Леффлер.
Напомним, билеты поступили в продажу 24 декабря. Минимальная стоимость одного места на арене Madison Square Garden составляет 100 долларов. Самый же дорогой билет обойдется в 1 000 долларов.
Сам бой пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). За просмотр зрителю придется выложить 54,95 доллара. Начало трансляции в 21:00 по местному времени (08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны).
Madison Square Garden вмещает 17-18 тысяч зрителей. Во время проведения боксерских поединков вместимость арены может расшириться до 20 тысяч.
Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье. Тогда это событие собрало аншлаг. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden.
"Мы очень довольны результатами очень мощного старта предварительной продажи билетов на бой Головкин - Джейкобс за первые дни, учитывая, что они выпали на рождественские выходные. Мы опережаем график октября 2015 года, когда Головкин собрал аншлаг на Madison Square Garden. Это во многом благодаря интересу к Дэнни Джейкобсу, который из Бруклина.
Мы с нетерпением ждем очередного запоминающегося вечера в "Мекке бокса", где перед толпой болельщиков будут драться два лучших средневеса", - сказал Леффлер.
Напомним, билеты поступили в продажу 24 декабря. Минимальная стоимость одного места на арене Madison Square Garden составляет 100 долларов. Самый же дорогой билет обойдется в 1 000 долларов.
Сам бой пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). За просмотр зрителю придется выложить 54,95 доллара. Начало трансляции в 21:00 по местному времени (08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны).
Madison Square Garden вмещает 17-18 тысяч зрителей. Во время проведения боксерских поединков вместимость арены может расшириться до 20 тысяч.
Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье. Тогда это событие собрало аншлаг. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden.