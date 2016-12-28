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Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
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Югра Айша-Биби 16:30
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Реванш Гонсалеса и Куадраса может пройти в андеркарте боя Головкин - Джейкобс

По мнению Тома Леффлера, это было бы оптимальным вариантом.

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5 Комментариев
Гонсалес (слева), Леффлер и Куадрас. Фото с твиттера HBO
Гонсалес (слева), Леффлер и Куадрас. Фото с твиттера HBO
Промоутер Том Леффлер в интервью The Ring заявил, что реванш между никарагуанцем Романом "Чоколатито" Гонсалесом (46-0, 38 КО) и мексиканцем Карлосом Куадрасом может пройти 18 марта в Нью-Йорке.

В этот день на арене Madison Square Garden пройдет вечер бокса, в главном бою которого казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

"Я думаю, это будет оптимальный вариант, чтобы сделать реванш Гонсалес - Куадрас, потому что их первый бой вызвал интерес. Тот поединок был близким и конкурентоспособным, поэтому фанаты требует реванша. Это одна из наших главных целей.

Но мы пока не приняли окончательного решения вместе с сопромоутером Гонсалеса, мистером Хонда, и с самим "Чоколатито". Мы заинтересованы в том, чтобы Роман принял участие в этом вечере бокса. Затем мы решим с другими участниками андеркарта", - сказал Леффлер. 

Напомним, в первом бою между Гонсалесом и Куадрасом тяжелую победу одержал никарагуанец. Благодаря этому он стал чемпионом мира в четырех весовых категориях. 

В 2015 году Гонсалес дважды принимал участие в андеркарте вечеров бокса, где главными событиями были бои Головкина. 
Просмотров: 1728  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Serik Orda Сегодня 09:32
Статус: Профи
Рейтинг: 451
И такое может быть оказца... первый номер р4р может биться в андеркарте у Гены
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Nurlan Сегодня 09:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
Serik Orda, ну так он уже не впервые это собирается сделать. Хоть и Гонсалес стоит выше Гены в P4P, Гена все же более коммерческий...
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serikjan atau Сегодня 11:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2735
Nurlan, пусть он остается первым номером, если он проиграет в реваншах Куадрасу и Эстраде, тогда первым номером станет Уорд. А Романа в 2017 году ждет тяжелые бои: Куадрас, Эстрада, Иноуэ. Они все трое из великих. И рекорд Мейвезера (39-0) будет побит.
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Fanat&sport; Сегодня 09:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1411
Роману нужно вес набирать и переходить выше, чтобы хорошо зарабатывать
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KAIRAT Сегодня 11:20
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4538
и как боксер который постоянно выступает в андеркарде у головкина может быть первым номером??? чушь что шоколад первый
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