Реванш Гонсалеса и Куадраса может пройти в андеркарте боя Головкин - Джейкобс

По мнению Тома Леффлера, это было бы оптимальным вариантом.
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Гонсалес (слева), Леффлер и Куадрас. Фото с твиттера HBO
Промоутер Том Леффлер в интервью The Ring заявил, что реванш между никарагуанцем Романом "Чоколатито" Гонсалесом (46-0, 38 КО) и мексиканцем Карлосом Куадрасом может пройти 18 марта в Нью-Йорке.
В этот день на арене Madison Square Garden пройдет вечер бокса, в главном бою которого казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
"Я думаю, это будет оптимальный вариант, чтобы сделать реванш Гонсалес - Куадрас, потому что их первый бой вызвал интерес. Тот поединок был близким и конкурентоспособным, поэтому фанаты требует реванша. Это одна из наших главных целей.
Но мы пока не приняли окончательного решения вместе с сопромоутером Гонсалеса, мистером Хонда, и с самим "Чоколатито". Мы заинтересованы в том, чтобы Роман принял участие в этом вечере бокса. Затем мы решим с другими участниками андеркарта", - сказал Леффлер.
Напомним, в первом бою между Гонсалесом и Куадрасом тяжелую победу одержал никарагуанец. Благодаря этому он стал чемпионом мира в четырех весовых категориях.
В 2015 году Гонсалес дважды принимал участие в андеркарте вечеров бокса, где главными событиями были бои Головкина.
В этот день на арене Madison Square Garden пройдет вечер бокса, в главном бою которого казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
"Я думаю, это будет оптимальный вариант, чтобы сделать реванш Гонсалес - Куадрас, потому что их первый бой вызвал интерес. Тот поединок был близким и конкурентоспособным, поэтому фанаты требует реванша. Это одна из наших главных целей.
Но мы пока не приняли окончательного решения вместе с сопромоутером Гонсалеса, мистером Хонда, и с самим "Чоколатито". Мы заинтересованы в том, чтобы Роман принял участие в этом вечере бокса. Затем мы решим с другими участниками андеркарта", - сказал Леффлер.
Напомним, в первом бою между Гонсалесом и Куадрасом тяжелую победу одержал никарагуанец. Благодаря этому он стал чемпионом мира в четырех весовых категориях.
В 2015 году Гонсалес дважды принимал участие в андеркарте вечеров бокса, где главными событиями были бои Головкина.