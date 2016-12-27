Дмитрий Пирог назвал главную сложность для Головкина в бою с Джейкобсом

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Дмитрий Пирог назвал главную сложность для Головкина в бою с Джейкобсом

Российский боксер в прошлом нанес американцу единственное поражение в карьере.

Жигер Абенов Жигер Абенов

Ссылки по теме:

3 Комментария
Дмитрий Пирог. Фото с сайта boxingplanet.ru
Дмитрий Пирог. Фото с сайта boxingplanet.ru

Экс-чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как может развиваться поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом из США.

Добавим, в июле 2010 года Пирог встречался с Джейкобсом в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, и выиграл ту встречу техническим нокаутом в пятом раунде. Для американца то поражение остается единственным в профессиональной карьере.

"Когда видишь Джейкобса в ринге, то он один. Когда выходишь с ним боксировать, то он совсем другой. Как, в принципе, и любой из соперников. Изменился ли он после нашего боя? Не думаю, что он изменился. А то, что он достаточно многогранный боксер и по-разному может боксировать в зависимости от того, как планирует выстроить поединок, это да. На этом уровне все ребята могут боксировать по-разному. Что касается того, что Джейкобс встречается с Головкиным... Мое мнение, что если шанс предоставится, а он, рано или поздно Геннадию предоставится, и он им воспользуется, и закончит бой досрочно. Это мое мнение. Когда я сам боксировал с Джейкобсом, то я понял, что он парень, которого можно поймать. Он пропускает удары и не очень хорошо их держит.

Это подтвердилось в пятом раунде. Геннадий, с его опытом и профессиональным багажом, он поймает и воспользуется шансом... Тем более, с его умением пересекать углы. Джейкобс умеет работать "вторым номером", избегая боя. Делает так, чтобы выглядеть эффектно, не пытаясь добиться какого-то результата. Этого, в принципе, достаточно для американского боксера в Америке. Как будет вести себя Джейкобс в этом бою? Сложно сказать. Скорее всего, включит заднюю скорость и будет пытаться набирать очки. Не останавливаясь перед соперником. Но учитывая умение Геннадия, я еще раз повторю, сокращать дистанцию и обрезать углы, я думаю, что он рано или поздно загонит соперника в угол, и жестко начнет пробивать по площадям. Потом, найдем "дырку" в обороне, учитывая, что у Джейкобса этих "дырок" много, как показал мой бой с ним.

Я думаю, что в этом бою будет борьба не с самим Джейкобсом, а с тем, сможет ли Головкин сократить дистанцию с соперником. Дэниэл ведь все равно обученный и умелый боксер. Если он захочет избегать боя, то, возможно, у него получится это сделать. Но то, что у него хрустальный подбородок, все уже увидели, несмотря на его хороший послужной список. Джейкобс любит заигрываться, останавливаться в углу, у канатов, и это будет на руку Головкину. Для Геннадия это не сложный соперник, при условии, если он остановится. Если не остановится, то главная сложность будет в том, чтобы удачно сократить дистанцию", - рассказал Пирог. 

Напомним, в следующем поединке казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин (36-0, КО) встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО). В этой встрече Головкин, являющийся "суперчемпионом" WBA, будет защищать свой пояс - Джейкобс, несмотря на статус претендента, является "обычным" чемпионом мира WBA. Бой пройдет в нью-йоркском "Мэдиссон Сквер Гардене" 18 марта. Промоутер казахстанца Том Леффлер высказал мнение о PPV-продажах трансляции поединка.

Просмотров: 1293  Комментариев: 3
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Жан А. Сегодня 11:49
Статус: МСМК
Рейтинг: 911
Да, Пирог не просто нокаутировал - еще так красиво, с дальней дистанции, подкравшись...
Ответить 0
 
Nuka Bay Сегодня 11:51
Статус: Фанат
Рейтинг: 47
хороший прогноз, все четко
Ответить 0
 
Marat Marat Сегодня 12:02
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Жаль что Гена не встречался Дмитрий Пирогом и Мартинесом
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть