Дмитрий Пирог назвал главную сложность для Головкина в бою с Джейкобсом

Российский боксер в прошлом нанес американцу единственное поражение в карьере.

Экс-чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как может развиваться поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом из США.



Добавим, в июле 2010 года Пирог встречался с Джейкобсом в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, и выиграл ту встречу техническим нокаутом в пятом раунде. Для американца то поражение остается единственным в профессиональной карьере.



"Когда видишь Джейкобса в ринге, то он один. Когда выходишь с ним боксировать, то он совсем другой. Как, в принципе, и любой из соперников. Изменился ли он после нашего боя? Не думаю, что он изменился. А то, что он достаточно многогранный боксер и по-разному может боксировать в зависимости от того, как планирует выстроить поединок, это да. На этом уровне все ребята могут боксировать по-разному. Что касается того, что Джейкобс встречается с Головкиным... Мое мнение, что если шанс предоставится, а он, рано или поздно Геннадию предоставится, и он им воспользуется, и закончит бой досрочно. Это мое мнение. Когда я сам боксировал с Джейкобсом, то я понял, что он парень, которого можно поймать. Он пропускает удары и не очень хорошо их держит.



Это подтвердилось в пятом раунде. Геннадий, с его опытом и профессиональным багажом, он поймает и воспользуется шансом... Тем более, с его умением пересекать углы. Джейкобс умеет работать "вторым номером", избегая боя. Делает так, чтобы выглядеть эффектно, не пытаясь добиться какого-то результата. Этого, в принципе, достаточно для американского боксера в Америке. Как будет вести себя Джейкобс в этом бою? Сложно сказать. Скорее всего, включит заднюю скорость и будет пытаться набирать очки. Не останавливаясь перед соперником. Но учитывая умение Геннадия, я еще раз повторю, сокращать дистанцию и обрезать углы, я думаю, что он рано или поздно загонит соперника в угол, и жестко начнет пробивать по площадям. Потом, найдем "дырку" в обороне, учитывая, что у Джейкобса этих "дырок" много, как показал мой бой с ним.



Я думаю, что в этом бою будет борьба не с самим Джейкобсом, а с тем, сможет ли Головкин сократить дистанцию с соперником. Дэниэл ведь все равно обученный и умелый боксер. Если он захочет избегать боя, то, возможно, у него получится это сделать. Но то, что у него хрустальный подбородок, все уже увидели, несмотря на его хороший послужной список. Джейкобс любит заигрываться, останавливаться в углу, у канатов, и это будет на руку Головкину. Для Геннадия это не сложный соперник, при условии, если он остановится. Если не остановится, то главная сложность будет в том, чтобы удачно сократить дистанцию", - рассказал Пирог.



Напомним, в следующем поединке казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин (36-0, КО) встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО). В этой встрече Головкин, являющийся "суперчемпионом" WBA, будет защищать свой пояс - Джейкобс, несмотря на статус претендента, является "обычным" чемпионом мира WBA. Бой пройдет в нью-йоркском "Мэдиссон Сквер Гардене" 18 марта. Промоутер казахстанца Том Леффлер высказал мнение о PPV-продажах трансляции поединка.