Тренер объяснил выбор спарринг-партнеров Джейкобса перед боем с Головкиным

Также Сергей Корчинский попытался предугадать тактику американца.
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Дэниэл Джейкобс (справа). Фото с сайта eurosport.ru
Украинский тренер и экс-наставник клуба "Астана Арланс" Сергей Корчинский в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о возможном тактическом рисунке действий американца Дэниэла Джейкобса против Геннадия Головкина из Казахстана, а также, поделился мнением о спаррингах-партнерах "обычного" чемпиона мира WBA.
- Сергей Анатольевич, хотело бы узнать, что Вы думаете о грядущем поединке Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс? Что сможет предложить американец казахстанцу и как будет складываться, на Ваш взгляд, поединок? Есть ли в кулаках американца достаточно ударной мощи, чтобы остановить казахстанца? Бой завершится досрочно или может затянуться?
- Джейкобс - серьезный противник. Он "двурукий" боксер, который может менять боевое положение и хорошо маневрирует. Думаю, что он будет работать от обороны по системе "маневр - встречная или ответная контратака - маневр". Для успешного выполнения этого плана необходима отличная функциональная готовность. Наверное, бой затянется.
- Мы уверены, что Вы знаете, что в тренировочный лагерь Джейкобса в качестве спарринг-партнеров приглашены Евгений Хитров, Сергей Деревянченко и Автандил Хурцидзе. Что они могут дать американцу, чтобы он был более готов к встрече с Головкиным? Похожи ли они по стилю с Геннадием?
- Я думаю, там и приглашать особо никого не надо. Вся эта группа практически тренируется вместе. Тренер Джейкобса Андре Розье - один из тренеров Сергея Деревянченко. Группа спарринг-партнеров отличная. Евгений и Афтандил могут дать хорошую плотность боя как раз для функциональной подготовки, а с Сергеем можно в "шахматы" поиграть. Разнообразные партнеры. Я бы их так использовал. Кроме того, не исключено, что кто-то из них может появиться в андеркарте матча Головкин - Джейкобс.
Напомним, 18 марта в Нью-Йорке пройдет титульный поединок между "суперчемпионом" мира по версии WBA казахстанцем Геннадием Головкиным и "обычным" чемпионом мира Дэниэлом Джейкобсом из США. Несмотря на ударную мощь казахстанца украинский боксер Максим Бурсак считает, что американец может выдержать в этом бою все 12 раундов.
- Сергей Анатольевич, хотело бы узнать, что Вы думаете о грядущем поединке Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс? Что сможет предложить американец казахстанцу и как будет складываться, на Ваш взгляд, поединок? Есть ли в кулаках американца достаточно ударной мощи, чтобы остановить казахстанца? Бой завершится досрочно или может затянуться?
- Джейкобс - серьезный противник. Он "двурукий" боксер, который может менять боевое положение и хорошо маневрирует. Думаю, что он будет работать от обороны по системе "маневр - встречная или ответная контратака - маневр". Для успешного выполнения этого плана необходима отличная функциональная готовность. Наверное, бой затянется.
- Мы уверены, что Вы знаете, что в тренировочный лагерь Джейкобса в качестве спарринг-партнеров приглашены Евгений Хитров, Сергей Деревянченко и Автандил Хурцидзе. Что они могут дать американцу, чтобы он был более готов к встрече с Головкиным? Похожи ли они по стилю с Геннадием?
- Я думаю, там и приглашать особо никого не надо. Вся эта группа практически тренируется вместе. Тренер Джейкобса Андре Розье - один из тренеров Сергея Деревянченко. Группа спарринг-партнеров отличная. Евгений и Афтандил могут дать хорошую плотность боя как раз для функциональной подготовки, а с Сергеем можно в "шахматы" поиграть. Разнообразные партнеры. Я бы их так использовал. Кроме того, не исключено, что кто-то из них может появиться в андеркарте матча Головкин - Джейкобс.
Напомним, 18 марта в Нью-Йорке пройдет титульный поединок между "суперчемпионом" мира по версии WBA казахстанцем Геннадием Головкиным и "обычным" чемпионом мира Дэниэлом Джейкобсом из США. Несмотря на ударную мощь казахстанца украинский боксер Максим Бурсак считает, что американец может выдержать в этом бою все 12 раундов.