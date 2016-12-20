Думаю, Джейкобс сможет выдержать 12 раундов против Головкина - Максим Бурсак

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Эвертон Ливерпуль 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Сельта 2:1
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Интер Лацио 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Аль-Меррейх 2:1
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Темиртау 3:1
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Думаю, Джейкобс сможет выдержать 12 раундов против Головкина - Максим Бурсак

Украинский боксер ожидает увидеть классный бой.

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13 Комментариев
Фото с сайта Boxing News
Фото с сайта Boxing News
Украинский боксер-профессионал Максим Бурсак (33-4-1, 15 КО) прокомментировал в интервью корреспонденту Vesti.kz шансы регулярного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) в бою с суперчемпионом организации казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).

- Максим, хотел попросить поделиться мнением о бое Головкин - Джейкобс.

- Думаю, будет классный бой. Шансы - 65:35 в пользу Головкина.

- А что Джейкобс сможет предложить Головкину?

- Скорость и опыт.

- Сможет ли он выдержать все 12 раундов? Есть ли у него удачная мощь?

- Думаю, что сможет. Ударная мощь у него есть. Будет хороший бой, но, смотря в какой форме подойдет Геннадий.

- Надеемся в оптимальной. Но есть ли шанс у Джейкобса перебить Головкина?

- Конечно, Головкин же человек!

Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden. Букмекеры уже сделали прогноз на предстоящий поединок, который по системе платных трансляций (PPV) в США покажет телеканал HBO. 
Просмотров: 3398  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Айдос Сегизбаев Сегодня 18:04
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Он с Пирогом не устоял...
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Lada Granta Сегодня 18:14
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
!!!
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Нургиса Игибаев Сегодня 18:14
Статус: Профи
Рейтинг: 355
До хера п...дить этот Бауырсак.
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Allen Tontin Сегодня 18:16
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Пирог уже легенда.классный боец
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Бек $$$ Сегодня 18:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
с Пирогом даже Японец держался вес 12 раунд . а с Гены всего 3 или 4 не помну и глухой нокаут !!! Гена это монстр !!!
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KRG-style Сегодня 18:29
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
по сути Джейкобс который дрался с Пирогом и Джейкобс сейчас, это два разных человека этот маза фака конкретнно заматерел
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Хороший Мальчик Сегодня 18:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1052
Гена помощнее и хорошо держит удары. А у Джейкобса слабый челюсть, он окажется в ТКО до 7 раунда!
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GGGabit Сегодня 19:44
Статус: Профи
Рейтинг: 451
а вот тут то опыт на стороне ГГГ никак не Джейкобса!!!
Наверно он хотел сказать скорость и ноги )))
то есть если отбегается и Гена его не догонит.
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damir aliev Сегодня 20:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
Думаю Гена не даст ему 12 раундов!Ждите планомерный разбор на детали!
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Булат Балагур Сегодня 20:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 986
Хорошо если чебурашка достоит до середины боя , все зависит от настроения Гены ! думаю конец Джейкобсу придет в 7-8 раундах .Джейкобс не любит когда на него активно давят и прессуют , а Гена мастак в этом деле .
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Станислав Сегодня 20:26
Статус: Дублёр
Рейтинг: 164
Опять же габариты. Джейкобс выглядит как Уэйд, даже Брук крупнее выглядел! Гена его задавит как и всех с кем встречался! Минимальные шансы есть только у тех кто дерется в среднем весе но имел или имеет возможность подняться выше по весу. К примеру Маклин, простоял дольше всех но и бьется сейчас на категорию выше и смотрелся в бою против Абрахама очень хорошо. Тот же Альварес имеет шанс только потому, что он кабанчик и имеет хороший удар, а также хочет провести бой в 160 фунтах. Джейкобс на мой взгляд упадет в 9-10 раунде (либо откажется от продолжения боя).
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Станислав Сегодня 20:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 164
Станислав, 165 фунтах против Чавеса мл.
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Хороший Мальчик Сегодня 21:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1052
Станислав, Вы хотели сказать Мартин Мюррей!
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