Думаю, Джейкобс сможет выдержать 12 раундов против Головкина - Максим Бурсак

Украинский боксер ожидает увидеть классный бой.
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Фото с сайта Boxing News
Украинский боксер-профессионал Максим Бурсак (33-4-1, 15 КО) прокомментировал в интервью корреспонденту Vesti.kz шансы регулярного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) в бою с суперчемпионом организации казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
- Максим, хотел попросить поделиться мнением о бое Головкин - Джейкобс.
- Думаю, будет классный бой. Шансы - 65:35 в пользу Головкина.
- А что Джейкобс сможет предложить Головкину?
- Скорость и опыт.
- Сможет ли он выдержать все 12 раундов? Есть ли у него удачная мощь?
- Думаю, что сможет. Ударная мощь у него есть. Будет хороший бой, но, смотря в какой форме подойдет Геннадий.
- Надеемся в оптимальной. Но есть ли шанс у Джейкобса перебить Головкина?
- Конечно, Головкин же человек!
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden. Букмекеры уже сделали прогноз на предстоящий поединок, который по системе платных трансляций (PPV) в США покажет телеканал HBO.
- Максим, хотел попросить поделиться мнением о бое Головкин - Джейкобс.
- Думаю, будет классный бой. Шансы - 65:35 в пользу Головкина.
- А что Джейкобс сможет предложить Головкину?
- Скорость и опыт.
- Сможет ли он выдержать все 12 раундов? Есть ли у него удачная мощь?
- Думаю, что сможет. Ударная мощь у него есть. Будет хороший бой, но, смотря в какой форме подойдет Геннадий.
- Надеемся в оптимальной. Но есть ли шанс у Джейкобса перебить Головкина?
- Конечно, Головкин же человек!
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden. Букмекеры уже сделали прогноз на предстоящий поединок, который по системе платных трансляций (PPV) в США покажет телеканал HBO.