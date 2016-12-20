Букмекеры выставили непривычно высокий коэффициент на победу Головкина против Джейкобса

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Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
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Интер Лацио 3:0
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Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
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Южный Урал Сарыарка 2:4
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Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
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Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Букмекеры выставили непривычно высокий коэффициент на победу Головкина против Джейкобса

До этого рекордный показатель был зафиксирован в 2010 году.

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14 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото с сайта The Sun
Геннадий Головкин. Фото с сайта The Sun
18 марта 2017 года чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) проведет 37-й бой в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz

Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), владеющий поясом регулярного чемпиона мира по версии WBА. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden. 

Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина - 1.32, ничья - 25.00, победа Джейкобса - 3.50

Ранее букмекеры никогда не предлагали такие высокие коэффициенты на победу Головкина. До Джейкобса самый весомый показатель был в поединке с поляком Гжегожом Прокса в 2010 году, где на победу GGG мировые конторы предлагали коэффициент 1.30. 

В бою с канадцем Давидом Лемье в октябре 2015 году победа Головкина оценивалась коэффициентом 1.20, а в последнем поединке с британцем Келлом Бруком - 1.16. В остальных же случаях этот показатель был в диапазоне от 1.01 до 1.06. 

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Просмотров: 6436  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
Айтуганов Асет Сегодня 17:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Наш Гена матереет в глазах букмекеров !!!
Ответить -2
 
Nurlan Сегодня 18:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Айтуганов Асет, как раз таки наоборот. Чем выше коэффициент на победу Головкина, чем значит ниже букмейкеры оценивают шансы ГГГ на победу.
Ответить 0
 
GGGabit Сегодня 19:41
Статус: Профи
Рейтинг: 451
Nurlan, Согласен по ходу либо редакторы плохо ориентируются в ставках либо у меня что то со зрением!! Буду рад если просто опечатка ))))
Ответить 0
 
AxaT Сегодня 17:40
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 223
Сколько миллионов есть, столько и втыкайте! Железный кээфф!!!!
Ответить 0
 
Хамза Баймулдинов Сегодня 17:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
AxaT,Да не Джейкобс выиграет )
Ответить 0
 
Boris Alimon Сегодня 17:46
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 222
Наоборот пишете, не высоко оценили, а рекордно низко. Чем выше коэффициент, тем меньше шансов на победу.
Ответить 2
 
Жан Костанай Сегодня 17:58
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Правильно там написано.
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Сабит Оразбаев Сегодня 18:12
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1136
Правильно, Джейкобс опасный противник но не для Головкина)))
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Lada Granta Сегодня 18:17
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Ближе к бою все измениться!
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Темуджин Байханов Сегодня 18:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Просто перед Рождеством никто ставки не делает.Вот этот кэф,всего лишь навсего предновогодняя рождественская распродажа,в январе-феврале все образумется)
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Alee Сегодня 18:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 180
На мудрили, сдвиг коэффициента на победу фаворита поднялся вверх, соответственно шанс на проходимость данного события уменьшается, обратная прогрессия
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Alee Сегодня 18:40
Статус: Дублёр
Рейтинг: 180
Или пытаются донести, типа у джейкобса есть вероятность победы над ггг, самая высокая, топ же))
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Steppenwolf !!! Сегодня 19:44
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6015
Ну во первых , GGG , FOREVER ! НАВСЕГДА ! Геннадичу , победы ! А ВСЕХ , МЕРИ КРИСМОС , кабыл болсын !
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Мурат Куланбай Сегодня 21:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 157
Я блин думал букмеккеры с ума сошли, оказывается не они.
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