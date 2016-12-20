Букмекеры выставили непривычно высокий коэффициент на победу Головкина против Джейкобса

До этого рекордный показатель был зафиксирован в 2010 году.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта The Sun
18 марта 2017 года чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) проведет 37-й бой в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), владеющий поясом регулярного чемпиона мира по версии WBА. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden.
Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина - 1.32, ничья - 25.00, победа Джейкобса - 3.50.
Ранее букмекеры никогда не предлагали такие высокие коэффициенты на победу Головкина. До Джейкобса самый весомый показатель был в поединке с поляком Гжегожом Прокса в 2010 году, где на победу GGG мировые конторы предлагали коэффициент 1.30.
В бою с канадцем Давидом Лемье в октябре 2015 году победа Головкина оценивалась коэффициентом 1.20, а в последнем поединке с британцем Келлом Бруком - 1.16. В остальных же случаях этот показатель был в диапазоне от 1.01 до 1.06.
Свои ставки на все события мирового спорта вы можете сделать здесь.
Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), владеющий поясом регулярного чемпиона мира по версии WBА. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden.
Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина - 1.32, ничья - 25.00, победа Джейкобса - 3.50.
Ранее букмекеры никогда не предлагали такие высокие коэффициенты на победу Головкина. До Джейкобса самый весомый показатель был в поединке с поляком Гжегожом Прокса в 2010 году, где на победу GGG мировые конторы предлагали коэффициент 1.30.
В бою с канадцем Давидом Лемье в октябре 2015 году победа Головкина оценивалась коэффициентом 1.20, а в последнем поединке с британцем Келлом Бруком - 1.16. В остальных же случаях этот показатель был в диапазоне от 1.01 до 1.06.
Свои ставки на все события мирового спорта вы можете сделать здесь.