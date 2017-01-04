Мне нравятся спарринг-партнеры Джейкобса. Каждый близок к чемпионскому уровню - Стангрит

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Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
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Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
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Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
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Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
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Кулагер Алматы 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Арлан Астана 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
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Номад Алтай-Торпедо
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Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
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Наполи Сампдория 01:45
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Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Алматы Тараз
Атырау Есиль СК
Павлодар ТНК "Казхром"
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Мне нравятся спарринг-партнеры Джейкобса. Каждый близок к чемпионскому уровню - Стангрит

Американец без перерыва готовится к бою против Геннадия Головкина.

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14 Комментариев
Фото с сайта premierboxingchampions.com
Фото с сайта premierboxingchampions.com

Известный российский комментатор Григорий Стангрит отметил выбор боксеров команды американца Дэниэла Джейкобса в качестве спарринг-партнеров для подготовки к бою против казахстанца Геннадия Головкина. В интервью корреспонденту Vesti.kz Стангрит назвал их бойцами высокого уровня. 

Тренировочные занятия Джейкобса проходят в Нью-Йорке. Примечательно, что американец готовился без перерыва, а вот Головкин в декабре уходил в отпуск и вернулся в лагерь Big Bear 3 января.

Команда Джейкобса процессу подошла очень серьезно. Для лучшей подготовки к бою был привлечен даже специалист по питанию. Объявленный список спарринг- партнеров также впечатлил многих. В тренировочном лагере американца будут украинец Евгений Хитров (14-0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) и 31-летний украинец Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО)

"Спарринг - это сильный элемент подготовки, способствующий решить многие задачи подготовительного периода. Что касается "набора" Джейкобса, то мне выбор его команды определенно нравится. Все спарринг-партнеры высокого уровня, которые сами близки к чемпионскому уровню", - прокомментировал выбор Стангрит.

По словам Хурцидзе, лагерь начнет сбор со дня на день. В интервью корреспонденту Vesti.kz грузинский боксер отметил, что Джейкобс не хотел с ним спарринговать.

Ранее свое мнение о спарринг-партнерах Джейкобса высказал известный украинский тренер Сергей Корчинский, а наставник американца Андре Розье заявил, что его подопечный подготовится к бою с Головкиным на 195 процентов. 

We working!!! #TeamJacobs #brooklyn

Фото опубликовано Daniel Jacobs (@danieljacobstko)

Тем временем Головкин также приступил к усиленной подготовке. В ставшем уже родным для казахстанца лагере Big Bear он пробудет предположительно вплоть до поединка с Джейкобсом. Подробности тренировочного процесса, в том числе и выбор спарринг-партнеров, пока неизвестны. 

Просмотров: 1729  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
Kaizer Сегодня 16:17
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5013
они ему не помогут одолеть нашего монстра!!! )))
Ответить 1
 
Kaizer Сегодня 16:17
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5013
Kaizer, о, я сейчас только заметил, что у меня статус поменялся на "Легенду спорта"!!!
надо глянуть, что там дальше после 5000 будет! ))
Ответить 3
 
Aidyn Aidyn Сегодня 16:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 76
Kaizer,Статус кутты болсын!
Ответить 0
 
Kaizer Сегодня 16:32
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5013
Aidyn Aidyn, рахмет!!!
Ответить 0
 
Marat Marat Сегодня 16:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 20
Kaizer,Поздравляю от души!!!! Еще подскажите пжл. как Шымкентский патцанчик получил МКМС? Если я не ошибаюсь баллы болучаешь от плюсиков, а не минусов))))
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ТТ 44 Сегодня 16:32
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1694
Marat Marat,Мы ему ответы пишем. Вот он и получает баллы. Хоть 10 минусов ставишь. Толка нет.
Ответить 1
 
Marat Marat Сегодня 16:32
Статус: Фанат
Рейтинг: 20
ТТ 44, ммм спасибо!
Ответить 0
 
Kaizer Сегодня 16:34
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5013
Marat Marat, спасибо! ))
ну иногда его плюсует кто-то наверное! )
полагаю, что тут много тех, кто впервые на сайте или заходят редко, но зарегистрированы и они плюсуют, если им нравится комментарии. еще такие, как SOG, Дартаньян и им подобные плюсуют друг дргуа! )
а кнопка минус, по-моему на рейтинг никак не влияет!
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Хороший Мальчик Сегодня 17:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1091
Marat Marat, Потому что у него 5-6 аккаунта, сам себе плюсует!
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Марат Галиев Сегодня 16:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 791
Что за статус? Где его смотреть? С телефона не видно ничего(
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Kaizer Сегодня 16:36
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5013
Марат Галиев , да, с тел. не видно. вообще с тел много ограничений и я не пойму почему...
мне как разработчику не понятно почему EML нормально не доработает мобильные приложения. я раньше пользовался айфоном и оттуда вообще нельзя было комментировать и это в 21-м веке! )))
а с андройда отвечать другому нельзя, можно просто комментить.
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ARYSTAN Сегодня 16:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1886
Тренер Головкина: Джейкобс не дотянет до конца боя с GGG
Американский специалист Абель Санчес, тренирующий казахстанского боксера Геннадия Головкина, поделился своим мнением о скором бое с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
"Мы счастливы, что получили этот бой. Надеюсь, Джейкобс сдержит свое слово и выйдет на ринг драться. Все, что он говорил до боя, указывает на то, что 18 марта нас ждет жаркий поединок, независимо от того, как долго он продлится. Будет здорово, если Дэнни попытается победить, но я боюсь, он не увидит конца этого боя. Никто в 160 фунтах не продержится долго против Головкина", — сказал Санчес.
Напомним, последним соперником Головкина был британец Келл Брук, проигравший нокаутом в Лондоне. Планируется, что в 2017 году GGG проведет поединок в Астане в рамках ЭКСПО-2017. Также не исключено, что в этом году GGG выйдет на ринг с мексиканцем Саулем Альваресом.
Добавим, Головкин, Джейкобс и их представители встретятся с журналистами 10 и 11 января. Первая пресс-конференция пройдет в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден», а вторая — в ночном клубе «Конга Рум» в Лос-Анджелесе. передает Sports.kz.
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Марат Галиев Сегодня 16:56
Статус: МСМК
Рейтинг: 791
Кайзер всё точно, вот это вообще напрягает что нельзя ответить другому (((, лет сто назад обещали исправить и всё на этом потухло((((
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Хороший Мальчик Сегодня 17:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1091
Они ему не помогут, он на ринг выйдет один. Один в один!
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