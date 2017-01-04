Мне нравятся спарринг-партнеры Джейкобса. Каждый близок к чемпионскому уровню - Стангрит

Американец без перерыва готовится к бою против Геннадия Головкина.
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Известный российский комментатор Григорий Стангрит отметил выбор боксеров команды американца Дэниэла Джейкобса в качестве спарринг-партнеров для подготовки к бою против казахстанца Геннадия Головкина. В интервью корреспонденту Vesti.kz Стангрит назвал их бойцами высокого уровня.
Тренировочные занятия Джейкобса проходят в Нью-Йорке. Примечательно, что американец готовился без перерыва, а вот Головкин в декабре уходил в отпуск и вернулся в лагерь Big Bear 3 января.
Команда Джейкобса процессу подошла очень серьезно. Для лучшей подготовки к бою был привлечен даже специалист по питанию. Объявленный список спарринг- партнеров также впечатлил многих. В тренировочном лагере американца будут украинец Евгений Хитров (14-0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) и 31-летний украинец Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО)
"Спарринг - это сильный элемент подготовки, способствующий решить многие задачи подготовительного периода. Что касается "набора" Джейкобса, то мне выбор его команды определенно нравится. Все спарринг-партнеры высокого уровня, которые сами близки к чемпионскому уровню", - прокомментировал выбор Стангрит.
По словам Хурцидзе, лагерь начнет сбор со дня на день. В интервью корреспонденту Vesti.kz грузинский боксер отметил, что Джейкобс не хотел с ним спарринговать.
Ранее свое мнение о спарринг-партнерах Джейкобса высказал известный украинский тренер Сергей Корчинский, а наставник американца Андре Розье заявил, что его подопечный подготовится к бою с Головкиным на 195 процентов.
Тем временем Головкин также приступил к усиленной подготовке. В ставшем уже родным для казахстанца лагере Big Bear он пробудет предположительно вплоть до поединка с Джейкобсом. Подробности тренировочного процесса, в том числе и выбор спарринг-партнеров, пока неизвестны.